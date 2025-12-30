Abre un mega shopping en Buenos Aires: donde estará y cuándo se podrá ir

Tandil se prepara para recibir un proyecto que marcará un antes y un después en su oferta comercial y turística. Se trata del Paseo del Banco, un mega shopping que busca convertirse en el nuevo punto de encuentro del interior bonaerense.

El centro comercial se construye en una esquina estratégica del casco urbano y reutiliza un edificio histórico, lo que le da un valor patrimonial único.

La propuesta apunta a ofrecer consumo, entretenimiento y gastronomía en un mismo lugar, con espacios pensados para toda la familia.

¿Qué tendrá el nuevo shopping?

51 locales comerciales con marcas nacionales e internacionales.

Cuatro salas de cine con programación para todas las edades.

Estacionamiento en dos subsuelos , para mejorar la circulación y el acceso.

Áreas para eventos y actividades comunitarias, abiertas a la ciudad.

Desde el municipio destacaron que la inversión privada revitaliza una zona clave y potencia el desarrollo económico y turístico. El proyecto no solo suma empleo, sino que también genera movimiento comercial durante todo el año, lo que consolida a Tandil como uno de los destinos más atractivos de la provincia.

¿Por qué es único?

El Paseo del Banco no es solo un shopping: es una apuesta por integrar patrimonio histórico con modernidad. Su ubicación céntrica y la variedad de propuestas lo convierten en un espacio pensado para residentes y visitantes.

Abrirán dos shoppings gigantes en Argentina: contarán con salas de cine, tiendas premium y hasta un centro médico

La industria del retail en Argentina vive un momento histórico con la apertura de dos proyectos que prometen cambiar a Buenos Aires y a Mendoza: Patio Centro en Mendoza y OH! Buenos Aires en Recoleta.

Ambos complejos apuestan por experiencias premium, diseño innovador y una oferta comercial que combina marcas nacionales e internacionales.

Patio Centro: el nuevo shopping que transforma Mendoza

El centro mendocino suma un desarrollo sin precedentes con Patio Centro, ubicado en el predio del ex Colegio Maristas sobre la calle San Martín.

El proyecto contempla más de 170 locales distribuidos en 60.000 m², organizados en cuatro niveles comerciales y tres subsuelos de estacionamiento con capacidad para 1.100 vehículos.

OH! Buenos Aires: el regreso del shopping a Recoleta

En la Ciudad de Buenos Aires, el histórico terreno del antiguo Buenos Aires Design se reinventa con OH! Buenos Aires, un proyecto que busca revitalizar la zona de Av. Pueyrredón y Azcuénaga.

El complejo se distingue por su diseño sustentable, que incluye cuatro patios centrales de 100 m² para iluminación natural y ventilación cruzada, reduciendo el uso de aire acondicionado y la calefacción tradicional. Esta estrategia permite bajar el consumo energético y las expensas.