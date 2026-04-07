El robo de autos se volvió cada vez más frecuente, en especial a partir del uso de nuevas tecnologías por parte de delincuentes. En este contexto, comenzó a difundirse una práctica poco conocida, pero sencilla y accesible, que puede sumar una capa extra de protección: envolver las llaves del auto en papel aluminio. Las llaves de los autos modernos cuentan con un chip electrónico que emite señales electromagnéticas. Estas señales permiten funciones como la apertura a distancia o el encendido sin necesidad de insertar la llave. El problema es que esas emisiones pueden ser interceptadas por delincuentes mediante dispositivos electrónicos capaces de captar y replicar la señal, incluso sin tener contacto físico con la llave. De esta manera, pueden abrir el vehículo y encenderlo como si contaran con el control original. Este tipo de robo se basa en vulnerabilidades del sistema. Los ladrones detectan las señales inalámbricas que emite el chip cuando el conductor entra o sale del vehículo y, con equipos específicos, logran copiar el código de desbloqueo. El papel aluminio funciona como una jaula o bolsa de Faraday, es decir, un escudo que bloquea la transmisión de señales electromagnéticas. Al envolver la llave, se impide que la señal salga al exterior y, como consecuencia, se dificulta su captación por dispositivos de hackeo. Especialistas explican que, al estar fabricado con un material altamente conductor, el aluminio genera un bloqueo de las radiofrecuencias. Este “apagón” de señal evita tanto la emisión como la recepción de ondas, protegiendo la información del chip. El papel de aluminio común, como el que se utiliza en la cocina, tiene el grosor suficiente para cumplir esta función. Además, cuantas más capas se utilicen, mayor será el nivel de aislamiento.