Werning: "Intervenir el dólar no tiene por qué vaciar las reservas"

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, desafío hoy a los analistas que critican la intervención del Banco Central en el mercado cambiario en detrimento de la acumulación de reservas internacionales.

"No solo fue eficiente para anclar expectativas cambiarias, sino que no implicó un costo de reservas", subrayó al exponer este martes en un simposio de mercado de capitales organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

"Se han usado algo más de u$s 600 millones para intervenir y se han comprado más de u$s 2000 millones", destacó el funcionario haciendo cuentas sobre los saldos desde julio pasado, cuando se lanzó la fase 2 del programa económico que implicó la decisión oficial de intervenir en el mercado del contado con liquidación con los dólares excedentes acumulados de las compras en el mercado.

"Decidimos el crawl -recordó- pero a lo mejor, con los actuales niveles inflacionarios, que van convergiendo a ese número, la tasa de devaluación puede llegar a ser una inercia más que un ancla inflacionaria",

La medida apuntaba a esterilizar los pesos excedentes de la ese movimiento, que estaban alimentando la emisión.

"Es mentira que la intervención está destinada a fracasar o a vaciar la reservas si se hace en forma inteligente y está atada a fundamentos", insistió el funcionario.

"Puede justamente ayudar a dar vueltas las expectativas y a generar la convergencia entre el mercado y los fundamentos; puede anclar las expectativas", subrayó Werning.

"En julio comenzamos a esterilizar con dólares y la brecha cambiaria cayó. Es decir, que quitamos pesos y eso dejó de presionar en la brecha. Los futuros del dólar también comenzaron a caer a niveles cercanos al crawl. Esto lo hicimos porque estábamos convencidos de que los fundamentos estaban", detalló.

El funcionario reseñó la evolución del programa económico en una intervención ante unos mil financistas. Reiteró que los actuales niveles de riesgo país, que ayer retrocedieron a 850 puntos, "está priceando las fases 1 y 2 del plan económico". "Es toda una cuestión de confianza", insistió.

Crawling peg

Por otra parte, recordó que en materia cambiaria, para ajustar el balance del Banco Central se produjo una fuerte devaluación del peso, que luego fue acompañada con una señal de precios hacia el futuro, del 2% mensual.

Al referirse al cepo cambiario, Werning destacó hoy el Gobierno no está demorándose por preocupación o falta de convicción, "sino porque hay que hacer mucha tarea en el mercado doméstico antes de incorporar la volatilidad cambiaria. La transición no es fácil, se necesita calendario normativo y jurídico que no es sencillo", subrayó Werning, quien insistió en que el tiempo que se está utilizando actualmente para levantar las restricciones está siendo aprovechado para fortalecer el sistema bancario y financiero.

Por otro lado, el funcionario destacó los avances en la lucha contra la inflación, señalando que el país logró quebrar "miedos infundados" sobre la inercia inflacionaria, y que el mercado ya está descontando una inflación por debajo del 2% anual.

Nosotros y los miedos

"Se ha quebrado ese miedo sin fundamento que había pisos de inercia inflacionaria que no podían quebrarse. No estaban en 10%, no estaban en 8%, no estaban en 6%, no estaban en 4% y no están en 3%. Creo que este proceso ayuda a tomar cuenta de que salimos de un régimen económico que nos vivía inculcando miedos", añadió.

"La recesión más larga de las últimas cuatro décadas nos preocupaba, pero hoy estamos dejando atrás esa recesión. Empezamos una fase de crecimiento. Estamos viendo un empleo registrado que ya está creciendo", señaló optimista.