Warren Buffett lo hizo de nuevo: cuál fue su estrategia para invertir en medio de la tensión global

Mientras Estados Unidos enfrenta una crisis por desconfianza sobre su deuda, sumado a los inconvenientes que padece Donald Trump para llegar al déficit fiscal, y en Japón crece el temor por un shock mundial, el mítico inversor Warren Buffett redefinió su estrategia de inversión al comienzo de este año.

Bajo este contexto de tensión a nivel global, el empresario busca, con el fin de evitar un crash bursátil en su cartera, aumentar su reserva de efectivo.

Por ese motivo, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway puso a la venta parte de sus acciones. Así lo informó la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) a través de un documento, en el cual informaron que la compañía redujo sus tenencias en los últimos tres meses .

Vale resaltar que, en el marco de las políticas arancelarias que impulsó el presidente Trump, los mercados reaccionaron con fuertes bajas a fines de marzo y eso produjo signos de preocupación en Wall Street. Por ejemplo, el S&P 500 cayó en "bear market" y afectó a las carteras de grandes empresarios.

Luego de los últimos movimientos, la empresa que lidera Buffett dispone ahora de u$s 258.000 millones en activos, mientras que a fines de 2024 poseía u$s 267.000 millones. A diferencia de ello, su liquidez aumentó hasta u$s 350.000 millones, frente a los u$s 334.000 de finales del año pasado.

Tensión global: qué hizo Warren Buffett con su fortuna

El conglomerado empresarial, Berkshire Hathaway -que se dedica a actividades empresariales, como seguros y reaseguros, servicios públicos y energía-, no realizó inversiones nuevas en los primeros meses del año.

Al contrario, la compañía redujo su exposición a diversas acciones bancarias en el primer trimestre del 2025. En términos generales, se deshizo de más de u$s 2.000 millones en activos del Bank of America , una de las cuatro entidades más grandes de los Estados Unidos.

Buffett adaptó su cartera y se desprendió de activos en los primeros meses del año

Sumado a ello, también recortó su participación en la empresa de servicios financieros, Capital One Financial Corp (- 4%), y también vendió u$s 1.000 millones de dólares en acciones del Citigroup, una de las mayores empresas de servicios financieros del mundo.

No obstante, el mítico inversor no solo se deshizo de acciones, sino también aumentó su exposición en activos provenientes de Occidente y del sector de telecomunicaciones.

En ese sentido, Berkshire compró más de 700.000 acciones de Occidental Petroleum, empresa de exploración y producción de petróleo y gas, llevando el valor de participación hasta los u$s 13.000 millones.

Otro ejemplo es VeriSign, una compañía de infraestructura de Internet, con un aumento de exposición en un 3%, llegando así a los u$s 3.700 millones.

Por último, la firma de Buffett también apostó a otro tipo de empresas. Entre ellas, se encuentran Seagate Technology Holdings y el distribuidor de bebidas alcohólicas Constellation Brands.

Inversiones: cuáles son las participaciones más relevantes de Berkshire

La cartera de inversión de Berkshire Hathaway, compuesta por 36 empresas -dos menos que en el primer trimestre del año-, está valuada en u$s 258.700 millones.

Precisamente, la empresa de Buffett mantiene su participación en grandes en Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America y Chevron.

La cartera de Berkshire supera los u$s 250.000 millones