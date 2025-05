Una cena clave y pronósticos sombríos detrás de la escalada del Bitcoin a u$s 111.000

En esta noticia Optimismo cripto

Próximo tramo

Por primera vez en la historia, el Bitcoin superó esta madrugada los $ 111.000 mientras los inversores buscan opciones de refugio como consecuencia de las dificultades del gobierno de Donald Trump para encaminar el déficit fiscal de su administración y las advertencias de que la economía de EE.UU. camina a una estanflación.

Al mismo tiempo, el mundo cripto se entusiasmaba con avances en la regulación para el sector en EE.UU. y con un encuentro clave con el presidente Donald Trump que estaba previsto para la noche del jueves, que no estará exento de sospechas vinculadas a recientes memecoin.

Bitcoin subió hasta un 3,3% el jueves, alcanzando un récord de u$s 111.878 dólares, según datos recopilados por Bloomberg. Las criptomonedas más pequeñas también subieron, con el segundo puesto. Éter En un momento dado subió aproximadamente un 5,5 por ciento.

Mientras que el mundo cripto festeja y se ha puesto optimista, el Bitcoin, el activo digital más antiguo y con más prestigio, refleja una búsqueda de cobertura de los inversores ante las dudas acerca de la marcha de la economía norteamericana.

Anoche, el director de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha dicho en una entrevista que no puede descartar que la economía estadounidense caiga en estanflación, que los EE.UU. enfrentan enormes riesgos geopolíticos, déficits y presiones inflacionarias. "No estoy de acuerdo con que estemos en una situación ideal", declaró el director ejecutivo.

Legisladores estadounidenses lidiaban infructuosamente con detalles del proyecto de ley fiscal insignia de Trump días después de que una rebaja de la calificación crediticia por parte de Moody's Ratings pusiera de relieve la preocupación por el creciente déficit estadounidense.

El oro, otro refugio de cobertura, recuperaba precio volviendo a la carrera por sus récords históricos que había abandonado cuando cedió hace dos semanas la guerra comercial declarada al mundo por Donald Trump. Las bolsas europeas y asiáticas retrocedían hasta 1%.

En este contexto, el mundo cripto aguardaba con expectativa el debate sobre un proyecto de ley clave sobre monedas estables en el Senado estadounidense, que le daría mayor claridad regulatoria para las empresas de activos digitales bajo la presidencia de Donald Trump.

"Ha sido un proceso lento hacia nuevos máximos históricos", dijo Josué Lim, codirector global de mercados en FalconX Ltd. "No hay escasez de demanda de BTC en acuerdos SPAC y PIPE, lo que se refleja en la prima en los precios spot de Coinbase".

El último hito de Bitcoin se produce mientras Trump se prepara para reunirse con los mayores poseedores de su memecoin en una cena en su club de golf a las afueras de Washington.

Entre estos compradores se incluyen una oleada de empresas de pequeña capitalización desconocidas y empresas públicas recién formadas por pesos pesados de las criptomonedas que financian sus compras ofreciendo desde bonos convertibles hasta acciones preferentes.

"A diferencia de los ciclos anteriores, este repunte no se debe únicamente al impulso", dijo Julia Zhou, director de operaciones de Caladan, creador de mercados de criptomonedas. "Se sustenta cuantitativamente en dislocaciones medibles y persistentes de la demanda y la oferta", agregó.

Un grupo de 12 fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin en EE. UU. ha atraído fuertes entradas de capital, con inversores que han invertido cerca de u$s 4200 millones en lo que va de mayo.

En los mercados de opciones, los operadores abrieron atractivas posiciones en Bitcoin a principios de esta semana, con las opciones de compra de u$s 110.000, u$s 120.000 y u$s 300.000, que vencen el 27 de junio, registrando el mayor interés abierto (o número de contratos pendientes) en Deribit, la plataforma de derivados.

Tony Sycamore, analista de mercado de IG, dijo en una nota que el nuevo registro muestra que la pronunciada caída de Bitcoin desde un máximo anterior establecido el 20 de enero a menos de $ 75,000 en abril fue "una corrección dentro de un mercado alcista".

"Se necesita una ruptura sostenida por encima de los $ 110,000 para desencadenar el siguiente tramo alcista hacia los $ 125,000", agregó.

El evento ha suscitado inquietud entre los expertos en ética, quienes argumentan que ofrece acceso mediante transacciones que benefician directamente al presidente, y ha generado críticas por posibles conflictos de intereses.

El evento ha suscitado inquietud entre los expertos en ética, quienes argumentan que ofrece acceso mediante transacciones que benefician directamente al presidente, y ha generado críticas por posibles conflictos de intereses.

Estos eventos "resaltan la creciente visibilidad cultural de las criptomonedas, aunque no han tenido un impacto medible en la dinámica del mercado en esta etapa", dijo Yuan Rong Tan, un comerciante en QCP Capital.