Las acciones estadounidenses suben este viernes después de que la Corte Suprema de ese país anulara los aranceles de Donald Trump. Los inversores lo interpretaron como un alivio tras datos económicos más débiles de lo esperado y que habían afectado el ánimo de la plaza más temprano. Los gravámenes del famoso 2 de abril, denominados “Día de la Liberación”, incluían un arancel base del 10% sobre todas las importaciones a Estados Unidos y recargos adicionales específicos de entre 15% y 50% para la mayoría de los países, muchos de los cuales fueron luego renegociados y reducidos. Si bien los mercados bursátiles se recuperaron de la caída provocada por el anuncio de los aranceles el año pasado, tanto las empresas como los consumidores todavía enfrentan las consecuencias de esas medidas. Miles de empresas en todo el mundo presentaron demandas para impugnar los aranceles y solicitaron la devolución de los derechos ya pagados. Existe el riesgo de que más de u$s 175.000 millones en recaudación por aranceles en Estados Unidos deban ser reembolsados, según economistas del Penn-Wharton Budget Model. El Dow Jones subía 0,2%; el S&P 500 avanza 0,3% y el Nasdaq gana 0,6%. Más temprano, las acciones fueron presionadas luego de que datos mostraran que el crecimiento económico de EE.UU. se desaceleró más de lo previsto en el cuarto trimestre, mientras que otra medición indicó que la inflación repuntó en diciembre. Los operadores de mercado mantuvieron, en su mayoría, sus apuestas a que la Fed aplicará su próximo recorte de tasas en junio. Siete de los 11 sectores del S&P operaban en alza, con servicios de comunicación liderando las ganancias, impulsados por una suba de 2,7% en Alphabet. Desde Goldman Sachs advirtieron que el fallo judicial no implica el final del capítulo arancelario. Según el banco, es “casi seguro” que la administración Trump activará marcos jurídicos alternativos para sostener parte de su estrategia comercial. En términos netos, estiman que el desenlace podría traducirse en una ligera reducción del nivel promedio de aranceles, pero con mayor incertidumbre comercial y algunas preocupaciones adicionales en torno al déficit fiscal. En ese contexto, la lectura de mercado sería moderadamente constructiva para la renta variable y levemente negativa para los bonos. Sin embargo, aclaran que buena parte de ese escenario ya estaría incorporado en los precios actuales. Si bien Wall Street sube, los ADR argentinos operan con tendencia dispar en esa plaza. Hay bajas del rango de 2,8% para Tenaris y subas del 1,5% para Grupo Financiero Galicia. En Buenos Aires y tras el fuerte rebote de la sesión previa, el S&P Merval sube 0,7% medido en pesos, mientras que en moneda dura, se ubica cerca otra ves de los u$s 2000 puntos. La acción que lidera las ganancias es Transener con una suba cercana al 5% y la baja del día, al igual que ayer, es para Aluar. En tanto, los bonos soberanos en dólares operan con mayoría de subas, en una rueda de recuperación parcial tras las bajas previas, mientras el riesgo país retrocede a 519 puntos básicos. En la curva ley Nueva York, los globales muestran avances moderados. El GD29 sube 0,2%, el GD30 gana 0,3% y el GD35 trepa 0,3%. En el tramo largo, el GD38 avanza 0,4%, el GD41 mejora 0,3% y el GD46 suma 0,2%. La dinámica es positiva a lo largo de toda la curva, aunque sin movimientos abruptos. En la ley local, el comportamiento es más mixto. “El mercado de acciones rebotó el jueves y muestra, a media rueda del viernes, una extensión de la suba”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Con una mirada más de mediano plazo, el analista sostuvo que “tanto para las valuaciones de acciones como de bonos en dólares, la clave será sostener la acumulación de reservas netas y avanzar en reformas pro oferta que otorguen mayor dinamismo a la economía”. En ese marco, consideró que “la política monetaria debería calibrarse de modo tal de reducir la volatilidad, manteniendo tasas reales positivas que permitan impulsar los depósitos y aumentar la capacidad prestable de los bancos”. Franco agregó que “otro foco a mediano plazo estará en evaluar si los dólares ‘del colchón’ finalmente comienzan a circular, impulsando el consumo y la inversión”. Por último, advirtió que “los factores exógenos también juegan, por lo que los precios de los commodities, las tasas internacionales y las cuestiones geopolíticas deberán ser monitoreadas muy de cerca por los inversores”.