Wall Street sube por datos de consumo y balances que superan expectativas: cuáles son los Cedear preferidos

En el día de hoy se publicaron dos datos macroeconómicos importantes. Se dieron señales de fortaleza en el mercado laboral y buenos datos de consumo en EEUU.

También se publicaron buenos balances en Wall Street, en medio de la temporada de balances, la cual tomará mayor impulso la semana que viene.

Ven oportunidades en acciones y los analistas están atentos a los números de las grandes compañías en EEUU.

Jornada alcista

Las acciones en Wall Street extienden el avance y operan al alza el jueves.

El Dow Jones sube 0,45%, seguido del S&P500 que avanza 0,36%. Finalmente, el índice Nasdaq registra una suba de 0,65% el jueves.

En el acumulado del último mes, los principales índices accionarios en EEUU registran una suba de 4,1% en el caso del Nasdaq y de entre 3,5% y 3,7% para el Dow Jones y S&P500.

De esta manera, en lo que va de 2024, el S&P500 gana 22,5%, el Nasdaq sube 20% y más atrás se encuentra el Dow Jones con una ganancia de 14,3%

Por un lado se conoció que las solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU cayeron inesperadamente.

Las solicitudes iniciales disminuyeron en 19.000 a 241.000 en la semana que terminó el 12 de octubre. La previsión mediana en una encuesta de Bloomberg a economistas era de 259.000 solicitudes.

Las solicitudes continuas, un indicador del número de personas que reciben beneficios, aumentaron a 1,87 millones en la semana anterior, el nivel más alto desde julio, según los datos del Departamento de Trabajo publicados el jueves.

El daño causado por Helene y el huracán Milton, que azotó el sudeste dos semanas después, ha dejado a muchas personas sin poder trabajar y posiblemente sin poder solicitar beneficios.

Hasta este momento, las solicitudes semanales habían sido moderadas, en parte porque el número de estadounidenses que perdieron sus empleos fue relativamente bajo.

El promedio móvil de cuatro semanas de nuevas solicitudes, una métrica que ayuda a suavizar la volatilidad, aumentó a 236.250, el nivel más alto desde agosto.

Por otro lado, también se conoció que el gasto de los consumidores en EEUU se mantuvo en septiembre, lo que pone de relieve una economía resistente y crecen las chances de un aterrizaje suave.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,4% ajustado estacionalmente en el mes, por encima del aumento no revisado del 0,1% en agosto y mejor que el pronóstico del Dow Jones del 0,3%, según el informe adelantado.

En conjunto, los informes muestran que los consumidores, que impulsan alrededor de dos tercios de toda la actividad económica en los EE. UU., siguen gastando y el mercado laboral se mantiene después de las señales de debilitamiento durante el verano.

Buenos balances presentados

Mientras, las grandes compañías en EEUU siguen informando sus balances y sus números trimestrales correspondientes al tercer trimestre de 2024.

Hoy por la mañana fue el turno de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company que informó un aumento del 54% en sus ganancias netas en el tercer trimestre y pronosticó un crecimiento de los ingresos anuales en los últimos tres meses del año.

Los ingresos netos de la compañía fueron de 325.300 millones de dólares taiwaneses (10.100 millones de dólares) durante el trimestre de julio a septiembre, superando una estimación de LSEG de 300.200 millones de dólares taiwaneses citada por Reuters.

Taiwan Semiconductors es el mayor productor mundial de chips avanzados y atiende a clientes como Apple y Nvidia.

Los ingresos netos ascendieron a 23.500 millones de dólares en el tercer trimestre, un 36% más que el año anterior, y el margen bruto de TSMC aumentó al 57,8% durante julio a septiembre, en comparación con el 54,3% en el mismo período del año pasado.

Sus acciones suben mas del 9% en la pre apertura del jueves.

Las compañías del sector financiero reportaron sus balances con mejores números de lo esperado.

Esta semana fue el turno de Morgan Stanley, que informó una ganancia por acciones de u$s 1,88, por encima de u$s 1,59 esperado, a la vez que reportó mayores ingresos de lo esperado, alcanzando los u$s 15.400 millones, por encima de los u$s 14.320 millones esperados.

Por su parte, Citi también tuvo una ganancia mayor a la esperada, informando u$s 1,51 ganancias por acciones, por encima de los u$s 1,3 esperados.

En lo que refiere a los ingresos, Citi publicó ingresospor u$s 20.320 millones, por encima de los u$s 19.840 millones que esperbaan los economistas.

Mismo panorama para Goldman Sachs que tuvo ganancias por acción de u$s 8,30, superando los u$s 6,93 esperado y reportando ingresos por u$s 12.700 millones, superando los u$s 11.810 millones esperados.

Bank of América registró ganancias por acciones de u$s 0,81, superando los u$s 0,76 esperados y tuvo ingresos en el tercer trimestre por u$s 25.350 millones, por encima de los u$s 25.250 millones esperados.

Finalmente, JP Morgan alcanzó una ganancia por acciones de u$s 4,37, por encima de los u$s 3,99 esperados y reportó ingresos de u$s 42.650 millones, por encima de los u$s 41.450 millones que esperaba el mercado.

Gracias a estos números, las acciones del sector bancario se dispararon y alcanzaron máximos históricos.

El sector financiero gana 4% en la semana y opera en sus máximos históricos.

La temporada de balances toma impulso

El epicentro será entre la tercera y cuarta semana de dicha temporada, que en este año cae entre las semanas del 21 de octubre al 1ro de noviembre.

Allí es donde se concentrarán la mayor cantidad de presentaciones de balances, medidas por capitalización de mercado.

El mercado no solo estará atento a los números que cada compañía presente sino que también prestará especial atención sobre los comentarios de los CEOs y gerentes financieros de las grandes compañías de EEUU indicando sus proyecciones y expectativas sobre el futuro del negocio.

La presentación de balances se da tras el inicio de baja de tasas de la Fed, la cual recortó la tasa en 50 puntos básicos en agosto pasado, dando por comenzado el ciclo de relajación monetaria en EEUU y bajando la misma por primera vez desde la pandemia.

Los analistas de PPI remarcaron que en esta temporada de balances estarán atentos a si las ganancias de las grandes compañías en EEUU se mantienen.

"Esta semana el foco estará en la temporada de earnings. Entre las empresas que se destacan para estos días están Goldman Sachs, United Airlines y Netflix. Estaremos atentos a los números que publiquen las compañías y reflejen cuánto se desaceleró el crecimiento de las ganancias impulsado por la IA en las grandes tecnológicas y si las presiones salariales siguen afectando los márgenes de beneficio en algunas industrias", indicaron desde PPI.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA, considera que la temporada de balances dejará muchos datos sobre la actualidad macroeconómica en EEUU

"Venimos de un dato de empleo que ha sido mejor a lo esperado, por lo que los resultados de las empresas en tercer trimestre será clave, así como también las proyecciones que hagan las compañías hacia adelante. Esto nos servirá para evaluar la salud de la economía y de los consumidores en EEUU. Lo vamos a ir viendo de distintas perspectivas, empezando por el sector bancario", indicó.

Según datos de Factset, se espera que 10 de los 11 sectores que integran el S&P500 informen un crecimiento interanual de sus ingresos para el tercer trimestre de 2024 del 4,7% en promedio.

El sector de Tecnología de la información lideraría los ingresos interanuales con un 11,8% de crecimiento, mientras que el de energía evidenciaría una merma del 2,9%.

Por otro lado, y en lo que refiere a las ganancias, Factset informó que se espera que 8 de los 11 sectores del S&P500 publiquen un crecimiento interanual de las ganancias para el tercer trimestre de 2024 del 4,2%, liderado por el sector de Tecnología de la información con un 15,2%.

En cambio, para el sector de energía se espera una merma del 20,9% en sus ganancias.

Manuel Carpintero, portfolio manager de Nash Inversiones, coincide en que será clave analizar los números de las grandes compañías en medio del proceso de baja de tasas y en la antesala de las elecciones presidenciales que se llevará a cabo en noviembre en EEUU.

"Será un trimestre interesante para ver cómo se han movido las empresas en un trimestre donde la Fed comenzó a bajar la tasa y donde ven un mayor riesgo de recesión que de rebrote inflacionario. El S&P500 está 20% arriba en el año en vísperas de elecciones".

Bajo este panorama, Carpintero entiende que en medio de la temporada de balances existen oportunidades en papeles que se puedan beneficiar de un costo de fondeo mas bajo, dada los recortes de tasas de la Fed.

"Vemos que los márgenes del sector financiero deberían comenzar a achicarse paulatinamente y que los sectores más beneficiados por un costo financiero menor (consumo discresional) podrían crecer. En este sentido, vemos valor por ejemplo en Amazon y Tesla", dijo.