Los bonos soberanos argentinos arrancan el lunes en Wall Street con una rueda liviana, marcada por la baja liquidez que deja el feriado local y por un mercado externo que opera sin grandes catalizadores y la espera del resultado de la reunión de la Reserva Federal (Fed) el próximo miércoles.

Aun así, la foto mantiene un patrón que se sostiene: globales más firmes, bonares más volátiles y un riesgo país que se sostiene sobre los 627 puntos.

La curva externa muestra movimientos mínimos, pero en verde para la mayoría. El GD29 avanza alrededor de 0,2%, el GD30 gana cerca de 0,3% y los tramos medios como GD35 y GD38 suben entre 0,5% y 0,8%.

Los bonos largos también acompañan con mejoras moderadas. Las tasas siguen ancladas en el rango 8,3%–10,5%.

La imagen local es más irregular, algo lógico por la ausencia de operadores domésticos, y muestra paridades que retroceden en varios puntos de la curva.

El AL41 cae más de 1%, mientras que el AL30 y el AL35 se mueven con pérdidas moderadas. Solo el AL29 logra defender terreno con variaciones marginales.

ADR en Wall Street

La tendencia para las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street es negativa con caídas de casi 5% para Supervielle. Le siguen BBVA Argentina (-2,6%) y Grupo Financiero Galicia (-2,4%).

Los principales índices de Wall Street operan mixtos este lunes, mientras los inversores se mueven con cautela antes de un recorte de tasas ampliamente esperado por parte de la Reserva Federal (Fed) esta semana, en una reunión que se perfila como una de las más divisivas en años.

Las acciones estadounidenses repuntaron en las últimas semanas después de que algunos funcionarios de la Fed dejaran entrever que planean recortar las tasas por tercera vez consecutiva este miércoles.

Aun así, los operadores siguen en guardia: la incertidumbre sobre el ritmo del recorte en 2026 y las dudas sobre la sostenibilidad del rally impulsado por la IA moderan el ánimo.

La inquietud por una inflación aún demasiado alta también ha generado divisiones entre los funcionarios de la Fed, una fractura que se ha profundizado por la falta de datos frescos durante el cierre del gobierno. Después del recorte de esta semana, los mercados monetarios ahora anticipan dos movimientos adicionales hacia fines de 2026, por debajo de los tres que se descontaban hace apenas una semana.