Desde el sabado 28 de febrero cuando Estados Unidos atacó Irán, los mercados vivieron al compás de las novedades que llegaban desde Medio Oriente. Las declaraciones de Donald Trump marcan el rtimo de las operaciones. El riesgo país acumula suba mayor del 6% con este indicador ayer cerrando a 611 puntos, con baja del 0,75%, lejos ya del máximo alcanzado el lunes 30 de marzo cuando tocó los 637 puntos. ¿Es por factores domésticos de la economía de la Argentina esa recuperación o por factores globales? La realidad es que los operadores están observando gradualmente, muy de a poco, el regreso del apetito inversor sobre los emergentes. “El panorama macrofinanciero de Argentina muestra señales incipientes pero notables de mejora en el sentimiento de los inversores, aunque este cambio sigue dependiendo en gran medida de la dinámica global más que de la estabilización total de la economía nacional", destacó ayer un informe de Grit Capital, encabezado por Walter Stoeppelwerth. “Este movimiento -señala- está estrechamente vinculado a una compresión generalizada de los diferenciales de crédito de alto rendimiento a nivel mundial, donde los índices se han ajustado considerablemente durante la última semana, lo que indica que el apetito por el riesgo está regresando en todas las clases de activos". Paralelamente, indica Grit Capital, “otros indicadores, como el repunte de los precios del Bitcoin y la recuperación de los mercados de renta variable en países como India y Turquía, refuerzan la idea de que los gestores de carteras globales están comenzando a reasignar capital hacia segmentos previamente afectados o sobrevendidos, incluidos los mercados emergentes sensibles al petróleo”. En el plano local, subsisten dudas de inversores. Las reservas del BCRA se van recomponiendo pero siguen negativas y a inversores les gustaría ver más despejado el calendario de vencimientos de deuda del 2027. El problema central es, de base, el retorno del populismo en las elecciones del 2027. “La situación macroeconómica interna de la Argentina continúa presentando vulnerabilidades significativas que limitan el atractivo de la inversión. Una de las preocupaciones más acuciantes es la persistente y sustancial dolarización del ahorro, con la formación de activos extranjeros que supera los u$s 13.000 millones desde octubre y que se acelerara a principios de 2026″, opina Grit Capital. “Este comportamiento -añade- evidencia la falta de confianza en la moneda local y plantea dudas sobre la sostenibilidad de los esfuerzos de estabilización del Gobierno. Además, la posición de reservas del Banco Central sigue siendo débil, ya que las reservas netas continúan siendo negativas a pesar de las intervenciones en el mercado cambiario, lo que limita la capacidad de las autoridades para responder a posibles crisis". Asimismo, concluye, “si bien el Gobierno destaca un sólido superávit comercial como prueba de la competitividad mantenida, esto no ha sido suficiente para compensar la salida de capitales ni para reconstruir las reservas de manera significativa”. Por el lado de la deuda en pesos también se observan alzas. Otro informe, del Santander, destaca que “si bien los funcionarios siguen esperando una desinflación más rápida a partir de abril los participantes del mercado se mantienen cautelosos... La demanda de bonos indexados ha aumentado notablemente últimamente, lo que ha provocado una compresión significativa de los rendimientos reales". Esta tendencia, apunta el banco, “probablemente continuará hasta que haya señales más claras de un cambio de tendencia en la inflación, y el Tesoro está aprovechando la situación para priorizar los bonos indexados en las próximas subastas primarias”. Pareciera que los inversores están viendo luz al final del túnel. Trump tiene la palabra.