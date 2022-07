"Volvemos al 1 a 1": preocupante pronóstico de Roberto Cachanosky

El dólar blue hoy martes 5 de julio de 2022 cotiza a $ 257 para la compra y $ 267 para la venta y la brecha respecto al oficial minorista trepa a 102,6%.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo retoma el ritmo alcista y hacer puré hoy deja una rentabilidad de $ 8000 al operar con tan sólo el cupo de U$S 200.

"Por ahora el billete de mayor denominación que tenemos, que es de $ 1000, equivale a U$S 3,85" , advirtió el economista y profesor universitario, Roberto Cachanosky, en Twitter. Su cálculo se basó en el precio de venta inicial de este martes: $ 260 entre los agentes de la City.

La definición del autor de "El síndrome argentino" se continúa con el diagnóstico esbozado días atrás ante el nombramiento de Silvina Batakis a cargo del Ministerio de Economía, en reemplazo de Martín Guzmán.

"El episodio me hace acordar al final de Isabel Perón, cuando renunciaba un ministro atrás del otro" , apuntó. "El problema no es ni quién va a venir ni Guzmán, que nunca tuvo un plan económico y cometió el error de meterse en un gobierno que no tenía rumbo y solo tenía como objetivo solucionar los problemas económicos de la Vicepresidente" , continuó.

Ahora, con el dólar blue avanzando $ 7 en las operaciones de este martes, Cachanosky vaticinó la inminente restauración del esquema "1 a 1" que se mantuvo en pie hasta el 6 de enero de 2002 mediante la Ley de Convertibilidad. "En cualquier momento le quitan 3 ceros al peso y volvemos al 1 a 1" , sentenció.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, descartó este martes una devaluación del dólar en el tipo de cambio oficial, al tiempo que llamó a "no especular con lo que va a pasar el mes que viene".

"El dólar está en los niveles que tiene que estar. Necesitamos que nuestros exportadores exporten más, que no estén especulando con lo que va a pasar el mes que viene. El tipo de cambio está en niveles que han sido competitivos en otros momentos de la historia argentina" , remarcó la funcionaria en diálogo con El Destape Radio.



En la antesala del primer contacto que mantendrá como flamante ministra esta tarde con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Batakis insistió en que el tipo de cambio multilateral "está bien" , ya que "no puede perder competitividad"

"El tipo de cambio multilateral está bien, pero no puede perder competitividad. Tenemos que cumplir el acuerdo con el Fondo y en cada meta trimestral, habrá modificaciones porque el mundo está cambiando" , anticipó.

En tanto, el FMI respaldó el arribo e instó a "trabajar juntos para poder fortalecer la estabilidad macroeconómica".

"Esperamos trabajar con la ministra Silvina Batakis y su equipo para continuar apoyando a la Argentina y su gente a fortalecer la estabilidad macroeconómica y abordar sus profundos desafíos para sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo" , auguraron desde el organismo multilateral.