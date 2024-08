Viento de cola internacional: por qué suben acciones y bonos argentinos

Un fuerte viento de cola internacional empujó este viernes a los activos financieros argentinos. Los bonos treparon más de 1%, mientras que las acciones subieron en Wall Street hasta 5%.

En el mercado no comparten el diagnóstico del presidente Javier Milei, quien replicó en sus redes sociales una versión que sostiene que los títulos y papeles subieron por su inminente veto a la reforma de jubilaciones. Por el contrario, los analistas creen que el principal factor es el anuncio de baja de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos.

Los bonos soberanos subieron hasta 1,6%, mientras que los ADR operaron todos en verde, liderados por Despegar, que ganó 5,7%.

"Entendemos que hoy Argentina sube por los anuncios de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, no por un tema local. Es importante entender que el principal flujo de dinero se da en el exterior, no localmente. Por ende, el Merval se mueve por la oferta-demanda que sucede en el exterior, por ejemplo, con los ADRs", aseguró Damián Palais, financial advisor de Cocos Capital.

Mercados: suben las acciones y los bonos luego del anuncio de veto presidencial a la nueva movilidad jubilatoria - Infobae https://t.co/BhCxkX7Wpi August 23, 2024

Pedro Siaba Serrate, head of strategy & research de PPI, compartió ese diagnóstico: "Le doy más relevancia al efecto internacional con la baja en la tasa libre de riesgo, debilitamiento del dólar, fortalecimiento de las divisas de los socios comerciales, y un mayor apetito por los activos de riesgo que a los factores locales".

De hecho, Wall Street también subió, luego que Powell anunció que en septiembre la Fed iniciará el ciclo de recorte de tasas. El índice tecnológico Nasdaq trepaba 1,17%, mientras que el Dow Jones avanzaba 1,05% y el S&P 500 ganaba 0,96%.

En su discurso de apertura de la conferencia económica anual de la Fed de Kansas City en Jackson Hole, Wyoming, Powell dijo que "ha llegado el momento de ajustar la política monetaria", dado que los riesgos al alza para la inflación han disminuido y los bajistas han aumentado para el empleo. "No buscamos ni acogemos con agrado un mayor enfriamiento de las condiciones del mercado laboral", señaló Powell.

"Powell mencionó que un recorte en las tasas de interés es inminente, y es aquí donde vemos el fuerte incentivo a la demanda de activos de riesgo, como las acciones en EE.UU, o activos más riesgosos aún como bonos argentinos. Los mercados internacionales estarían dispuestos a invertir en activos de riesgo más alto a fin de mantener rendimientos atractivos, dando posibilidad a Argentina a entrar en el mapa de inversiones", agregó Palais.

Siaba Serrate, por su parte, destacó que en la Argentina el frente cambiario despierta más incertidumbre para el mercado que lo fiscal, en el centro de la escena por la reforma a la fórmula de movilidad jubilatoria. "Lo cambiario despierta una mayor ansiedad, y, a su vez, posee un correlato directo en la acumulación de dólares, y, por lo tanto en la probabilidad de pago de los bonos", aseguró.