Baja de tasas en EE.UU. apuntala al próximo Gobierno y al mercado

La economía de los Estados Unidos ingresó en lo que se llama en la jerga financiera, en una etapa de "goldilocks" o "ricitos de oro". Se refiere a una economía que no es ni demasiado fría ni demasiado caliente, en otras palabras, que se mueve en un crecimiento ideal con una baja inflación baja. Esa referencia proviene del cuento infantil "Ricitos de oro y los tres osos" y ayer nuevamente la economía "goldilocks" fue la expresión común en Nueva York.

El dato de inflación cero en EE.UU. en octubre gatilló fuertes subas en el Dow Jones de 1,6% que llegó a 2,15% en el S&P 500. La tasa a 10 años bajó a 4,44% cuando a principios de octubre, estaba en torno al 5%. La baja inflación en la principal economía del planeta además coincide con un crecimiento de 4,9% en el tercer trimestre. Paraíso o "ricitos de oro" para los mercados norteamericanos: crecimiento con muy baja inflación.

Los bonos de los países emergentes ayer reaccionaron inmediatamente con una suba de 1,8% que se extendió a las acciones con alzas de 2,7% en promedio. ¿Y la Argentina? Ayer hubo una ligera suba del riesgo país a 2497 puntos, reflejando diversas subas y bajas en los bonos nominados en dólares.

Tras el debate, un estudio reveló a quién votarían los indecisos en el balotaje: "Hay variaciones"



Más allá del vaivén puntual, desde los Estados Unidos llega viento de cola para la economía local, con señales concretas de que no habrá más subas de las tasas por parte de la Reserva Federal. Incluso las expectativas ahora se centran en que podría haber una reducción de las tasas en el 2024.

"Fue un positivo dato de inflación en EE.UU. arrojando una variación interanual en octubre del 3,2%, por debajo del 3,3% esperado. La núcleo toca el 4% interanual y da buenas señales, aumentando aún más la tendencia de desinflación. El dato fue bien recibido por hacedores de política y por el propio mercado, que no solo gozó de una gran jornada bursátil sino que redujo sus estimaciones de futuras subas de tasas de la Reserva Federal", según consignó un informe de Aurum Valores al cierre de la jornada.

Cuanto acontezca en Wall Street será clave para el nuevo gobierno. Los papeles de la deuda canjeada por el entonces ministro Martín Guzmán comienzan a amortizar en julio del 2024 con vencimientos de u$s 7000 millones en el 2025. La hoja de ruta para el futuro presidente ya está marcada: debe hacer un fuerte ajuste de las cuentas públicas en el año próximo para recuperar la confianza de los mercados y poder refinanciar los vencimientos de deuda que se avecinan.

El FMI ya no da margen para nuevos créditos, más allá de los u$s 12.000 millones adicionales que pueda desembolsar siempre y cuando verifique ese ajuste del rojo fiscal, que debe pasar del casi 4% del PBI este año al equilibrio o superávit en 2024.

Qué pasará con el dólar después del balotaje, según Claudio Zuchovicki: "Inevitable..."



La tasa a 10 años en los EE.UU. en 4,44% anual igualmente es muy elevada. Para volver a ser sujeto de crédito, el riesgo país debe bajar de los 2.500 puntos a cerca de los 600 puntos o menos. No es nada fácil. Con el buen clima en EE.UU. no alcanza. Es condición necesaria pero no suficiente. Lo mismo que el precio de la soja en Chicago.

¿Habrá equilibrio fiscal en 2024? Todo pasa por ahí.