Vencen casi $ 900.000 millones de Leliq en medio de la expectativa de suba de tasas

El objetivo de alargar vencimientos que se fijó el Banco Central (BCRA) podría sufrir esta semana un duro desplante. Vencen casi $ 900.000 millones de Leliq "cortas" y dada la expectativa de que la autoridad monetaria convalide un nuevo incremento de sus tasas de referencia, los bancos definen si las renuevan o apuestan a Pases a un día . Es que las entidades no parecen todavía dispuestas a posicionarse en las letras a 180 días, aun a costa de resignar rentabilidad.

Dentro del mercado hay cierta unanimidad de que la entidad que preside Miguel Pesce incrementará otra vez las tasas. Las dudas entre los analistas se concentran en si el incremento será de uno o dos puntos porcentuales.

Ante esa previsión, los bancos comenzaron a hacer cuentas. Si renuevan los vencimientos de esta semana -este martes vencen $ 550.000 millones y el jueves otros $ 343.000 millones-, se pierden la suba. Pero si no lo hacen, dado que el menú de opciones luce limitado, se verían "forzados" a colocar ese remanente en pases a un día .

En ambos casos la rentabilidad de las entidades se verá afectada . En el primero, porque se perderían durante tres semanas la suba de tasas por ese stock que renueven. En caso de apostar a Pases, estarán durante una semana posicionados en un instrumento cuya TNA es significativamente más baja, de 32%.

Todas las miradas del mercado apuntarán esta semana a Miguel Pesce, el presidente del BCRA.

Desde una entidad marcan que no se presenta, de antemano, una estrategia que claramente sea más conveniente . Cada banco deberá definir su estrategia, hacer cuentas para ver si les conviene renovar Leliq a 28 días o hacer Pases hasta el martes, dicen. Pero subrayan: " La Leliq larga, hasta que no suban la tasa, no va a tener demanda ". En otro banco dicen que no tienen aún definida la estrategia.

En una tercera entidad, en tanto, aseguran que renovarán las Leliq "cortas" . Es que según argumentan, si anuncian la suba de tasas el jueves, recién impactaría a partir del martes próximo. "Es mucho el tiempo que hay que esperar, es muy caro esperar en Pases, por eso vamos a Leliq", revelan.

Consultado al respecto, Federico Furiase, director de Anker Latinoamerica, dijo que tendría sentido que los bancos, ante la expectativa de un aumento de tasa en el cortísimo plazo, aloquen la liquidez en pases de un día. " Sería un traslado transitorio para después entrar en Leliq con una tasa más alta , pese a que no se está esperando un overshooting por la restricción que tiene el BCRA por el lado cuasifiscal", indica.

"Para alocar la liquidez de cortísimo plazo, no hay muchas más opciones que los pases a un día, ya no tenés los pases de siete. No imagino que vayan a una letra del Tesoro ", agrega.

Similar visión aporta Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria. " Los bancos podrían llegar a preferir ir a pases cortos esperando la suba de tasa en lugar de ir a Leliq a 28 días ". Aunque eso, añade, afecta transitoriamente la rentabilidad de bancos. "El problema sería que los bancos decidan hacer otra cosa con esos pesos, ahí sí tendrías un problema porque ese exceso de liquidez no tiene muchos lugares a dónde ir", agrega.

Con otro enfoque, un analista marca que la diferencia entre pases a un día y Leliq a 28 hoy es de 800 puntos básicos (pbs). "Entonces, si bien una suba de tasa impacta en el valor de título, es más importante el carry en contra de esos 800 bps que la suba de tasas. El carry que te perdés es de 15 pbs o 30 pbs depende si estás una o dos semanas en pases", dice. Ante esta perspectiva es que cree que los bancos van a seguir renovando Leliq.

Dentro del mercado no parece haber, entonces, una visión uniforme respecto a cómo les conviene esperar una suba de tasas, si es que esta finalmente se convalida. En el BCRA, en tanto, dicen que puede llegar a haber un leve desarme de las tenencias de Leliq, pero no será significativo.

Es que recuerdan que el stock de Leliq que pueden tener los bancos depende de un promedio mensual. " Si bajan mucho el stock, no les queda margen para subirlo de golpe ", dicen. Pese a ello, desde la autoridad monetaria marcan: " Es probable que bajen algo, pero no mucho porque no se pueden quedar líquidos para esperar la suba ".