Esto es lo que el Gobierno no debe hacer con el dólar atrasado, según Álvarez Agis

Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía, se refirió a la discusión sobre si el dólar está o no atrasado. En ese sentido, pidió no acelerar la apertura económica con el actual tipo de cambio ya que, según advirtió, podría representar serios problemas para la industria.

En una entrevista televisiva días atrás, el ministro Luis Caputo negó una apreciación cambiaria y apuntó que en la Argentina existen precios que "están adelantados".

"Una empresa argentina de ropa, la misma prenda, en Chile, la vende a mitad de precio, sale u$s 250 y u$s 500 acá", sostuvo el funcionario, que subrayó que la clave para reducir los precios a nivel local es una mayor competencia de afuera en el mercado.

En una entrevista por Urbana Play, Álvarez Agis analizó las explicaciones del jefe de Hacienda y dijo: "Lo que quiere decir es que el valor del dólar no tiene que ser modificado, sino que tienen que caer medidos en dólares los precios de esos productos".

El titular de la consultora PxQ recalcó que la diferencia de precios con otros países genera que " los argentinos se crucen a Chile a comprar cosas o se vayan de vacaciones a Brasil".

Álvarez Agis pidió no acelerar la apertura económica con un dólar atrasado

"Podés mandarte una macana": qué dijo Álvarez Agis ante la apertura de la economía

En ese sentido, el economista expresó preocupación sobre las medidas relacionadas a la apertura de importaciones como la baja de aranceles en algunos productos y la flexibilización para compras en el exterior.

"Hay una preocupación que salta muy rápido a la vista que es que en este año el Gobierno ha hecho un montón de cosas para abrir la economía justamente en la idea de que esos precios bajen ", señaló Álvarez Agis y alertó: "Con la economía mucho más abierta, paradójicamente está todo mucho más caro (en dólares) que cuando el Gobierno arrancó".

Argumentando que existe un "descalce" entre el nivel de consumo "que los argentinos queremos tener" y la cantidad de dólares disponibles a corto plazo, el analista pidió al Gobierno "ser más precavido y más gradualista" en la política de comercio exterior y concluyó con una tajante advertencia.

" Yo no voy a competir con un país que me está tratando de destruir toda mi industria para después poner los precios que ese país quiere. Habría que ir graduando la apertura de la economía, no hay que apurarse. Argentina tiene que ser más abierta pero al apurarte podés mandarte una macana", completó.