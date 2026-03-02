El Banco Nación hizo un convenio con la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) para impulsar los créditos hipotecarios a través de una plataforma denominada Marketplace “+Hogares”, como catálogo de los inmuebles con destino a vivienda. La tasa preferencial es del 6% más UVA para los clientes de la entidad, que concentra hoy el 92% de las hipotecas del país, y el 58% de quienes accedieron lograron la tasa del 6%. La CIA está trabajando en un acuerdo similar con el Banco Provincia, a una tasa que podría llegar a bajar al 4% para los clientes de la entidad por los dos primeros años. Para agilizar la operación, todos los clientes que pre aprueben el crédito puedan ir al market place, donde todas las inmobiliarias adheridas a la cámara pondrán sus propiedades a la venta. La idea es que, a futuro, se sumen otros bancos a la plataforma, para que haya mayor competencia y no se queden fuera del mercado. El problema central es que el scoring crediticio que pusieron las entidades para otorgar estos préstamos se endureció, pero la idea que tienen en el sector financiero es flexibilizarlos a través del tiempo, siempre cuando el dólar se mantenga estable. La plataforma es un market place diseñado para facilitar la adquisición de inmuebles a través de un préstamo hipotecario del Banco Nación. La plataforma permitirá a las inmobiliarias gestionar de manera autónoma la propiedad de cada una de las publicaciones que realice. “Cada inmobiliaria podrá crear un perfil con usuario y contraseña, lo que le permitirá publicar y administrar tantas propiedades como desee, facilitando la visibilidad y la interacción con potenciales compradores”, precisa el convenio, al cual tuvo acceso en forma exclusiva este diario. Los clientes interesados podrán explorar las publicaciones de propiedades aptas para crédito hipotecario, acceder a los datos de las inmobiliarias correspondientes y ponerse en contacto con ellas para obtener más información. Una vez que el cliente haya seleccionado un inmueble, la inmobiliaria podrá iniciar el proceso de reserva, el cual deberá registrarse en el sitio de acuerdo con ciertas pautas establecidas. Las inmobiliarias interesadas podrán realizar publicaciones de inmuebles siempre que cumplan con la característica de apto para crédito hipotecario. El Banco Nación ya concretó la primera escritura del programa “+ Hogares con BNA” en tan sólo 30 días a través de un circuito 100% digital, una innovación que permite acortar significativamente los tiempos de gestión, simplifica cada trámite y brinda mayor previsibilidad a las familias que avanzan en el proyecto de la casa propia. El proceso de evaluación y aprobación de los créditos hipotecarios en Banco Nación se realiza de manera 100% digital. Así, los clientes pueden iniciar su solicitud, cargar la documentación requerida y recibir una propuesta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas, de forma ágil y sencilla, sin necesidad de concurrir a una sucursal, a través del sitio institucional y de la plataforma “+ Hogares con BNA”: https://mashogaresconbna.com.ar/. “Esta modernización constituye una iniciativa inédita en el país y un hito histórico para el sistema financiero argentino, al permitir por primera vez gestionar integralmente un crédito hipotecario de forma digital, potenciando la accesibilidad y simplificando la experiencia de los usuarios”, advierten en la entidad conducida ahora por Darío Wasserman. Con más de 24.000 créditos hipotecarios otorgados, el programa “+ Hogares con BNA” refleja la fuerte demanda y la confianza de los argentinos en el Banco Nación como aliado estratégico para concretar el anhelo de la casa propia. Según un informe elaborado por First Capital Group, las líneas de créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, exhibieron durante 2025 el mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado, consolidándose como el segmento más dinámico del año. Al cierre de diciembre de 2025, el stock total de créditos hipotecarios alcanzó los $ 6,5 billones, lo que implicó un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real del 173,9%, muy por encima del desempeño del resto de las líneas de financiamiento. Se trata, además, del único segmento que logró superar en términos reales el crecimiento observado durante 2024. A pesar de la desaceleración observada en los últimos meses, el balance anual es contundente. “El crédito hipotecario fue la línea que marcó el mayor crecimiento porcentual de todo 2025, tanto en términos nominales como reales, consolidando una tendencia que se viene gestando desde el año pasado”, señaló Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. No obstante, el informe remarca que el fuerte crecimiento debe interpretarse en el contexto de una base inicial muy reducida. Actualmente, los créditos hipotecarios representan alrededor del 5% del total de préstamos en pesos al sector privado, lo que indica que aún existe un amplio margen para su desarrollo. “Volvió a tener protagonismo, pero el desafío hacia adelante será sostener el crecimiento mediante fuentes de fondeo estables y condiciones que permitan ampliar el acceso sin comprometer la sostenibilidad del sistema”, concluyó Barbero.