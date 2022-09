Un agente del mercado rescata sus acciones para darle liquidez

El Mercado Abierto Electrónico (MAE) anunció la recompra de acciones mediante la oferta pública de acciones (OPA).

Dado que la acción de MAE prácticamente no cotiza ya que tiene un volumen muy bajo, desde la compañía abrieron la oportunidad a los accionistas que tienen esa acción para poder hacerla liquida.

La OPA de MAE

El Mercado Abierto Electrónico (MAE) busca recomprar las acciones cotizantes en el mercado a través de una OPA (Oferta Pública de Acciones) y en la que buscará captar 205.000 acciones que están en manos de accionistas privados.



Las acciones de MAE solamente cotizan en ese mercado y no cotizan en BYMA, por lo que el volumen operado en dicha acción es bastante reducido.

Por esa razón, desde la compañía buscan darle la opción a los accionistas de que puedan hacer liquidas su tenencia en acciones.

Desde MAE aclararon que el objetivo con la OPA es que, dado que la acción casi no opera, buscan darle una oportunidad a aquellos que tienen la acción con el objetivo de que la puedan hacerla liquida y monetizar la posicion.

Desde la compañía también remarcan que hay que tener en cuenta que MAE cotiza en bolsa hasta la actualidad, existieron muchos cambios dentro de la misma, tanto a nivel corporativo como a los accionistas.

Es decir, los accionistas no son los mismos que eran antes y por ello busca darle la oportunidad a los mismos para que puedan monetizarla.

El precio de oferta dentro de la OPA es por $3100, lo cual coincide con el valor libro de la acción en junio y que está en línea con lo que ha operado en las últimas transacciones en el mercado secundario (en MAE).

Los colocadores de la operación serán Banco Galicia y Balanz.

En un principio, quien quería operar en MAE, debía tener una acción de ese mercado, por lo que era requisito ser accionista de MAE.

Eso cambió y para ser agente MAE ya no es requisito ser accionista. De esta manera, es esperable que haya accionistas que quieran dejar de serlo y MAE les daría salida con esta OPA, contamplando su bajo volumen en el mercado secundario.

Juan Ignacio Roldan, sindicate de Banco Galicia sostuvo que muchas sociedades de bolsa que eran accionistas de MAE dejaron de existir, al igual que bancos, por lo que MAE busca darle salida a estos agentes.



"Hay acciones quedaron perdidas en Alycs y Bancos que dejaron de existir o quiebraron. A partir de ello, MAE decidió sacar una OPA para intentar absorber esas acciones y limpiar el padrón de accionistas", dijo Rolda,

Además, Roldan agregó que esto le da una oportunidad a los bancos y a Alycs que no quieran tener la acción ya que le es ilíquido y no paga dividendos, sumado a que en el mercado secundario no hay volumen.

"Si se piensa que puede seguir subiendo, puede ser una buena oportunidad de MAE para recomprar sus acciones" sostuvo.