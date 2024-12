A pesar del menor riesgo argentino, la Ciudad no logró concretar un canje de deuda

La Ciudad de Buenos Aires no pudo aprovechar el buen momento financiero que tiene por delante la Argentina. El equipo de Jorge Macri intentó volver al mercado internacional de deuda para rollear vencimientos, pero para el mercado la propuesta no resultó atractiva.

Por esa razón dio de baja la operación y resolvieron programarla para más adelante. La movida actuó como un test para la Nación, que el próximo año procurará regresar al mercado externo.

La operación consistía en una oferta de recompra de bonos en dólares que vencen en 2027 para luego emitir un nuevo título para canjear y alargar los plazos, sin aumentar la deuda. Los u$s 320 millones que recibidos fueron inferiores a los u$s 550 millones que buscaba y la convocatoria fue declarada desierta por parte de CABA.

Argentina se pone de moda en Wall Street y Brasil enciende las alarmas

"Los bancos están analizando la oferta. En adelante, nos juntaremos con los bancos, analizaremos nuevamente la propuesta y a partir de ahí definiremos los pasos a seguir", comentaron ante El Cronista fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires.

De todas maneras, el equipo de Macri no tiene apuro: asegura que cuenta con recursos suficientes para cubrir los u$s 300 millones que debe abonar a mediados del próximo año, pero suspendió la operación por no llegar a los niveles mínimos de participación que justifiquen una nueva emisión de bonos para rollear parte de la deuda.

Los bonos de ley extranjera Serie 12 al 7,5%, emitidos en 2016 (última colocación internacional de la Ciudad) vencen en tres cuotas: junio de 2025, 2026 y 2027, casi en partes iguales en cada pago. Pero la Ciudad buscaba una renovación de vencimientos de manera anticipada, operación conocida en la jerga financiera como tender.

¿Alerta para Caputo?



Para Gustavo Neffa, director de Research for Traders, la Ciudad de Buenos Aires "está muy bien" en términos financieros y estima que la adhesión a la convocatoria no fue mayor porque ofreció la misma tasa del título que quiere canjear, mientras los inversores estarían esperando una propuesta superadora.

Además, de acuerdo con Neffa, la operación fallida de CABA no representa un ruido para el ministro Luis Caputo, quien probablemente el próximo año buscará volver al mercado internacional de deuda voluntaria, después de más de seis años de ausencia, ya con niveles de riesgo país que habiliten operaciones para rollear deuda.

"Creo que no hace mucho ruido. El riesgo país debería comprimirse más a lo largo del primer semestre de 2025 (de manera más gradual que la que vimos en los últimos tres meses), permitiendo que la Argentina recupere el acceso al mercado para refinanciar los vencimientos de capital de julio del año que viene", coincide Tobías Pejkovich, analista de Facimex.

Pejkovich destaca que CABA cuenta con muy buena cobertura, lo que le da mayor flexibilidad. Al tercer trimestre del año, resalta, tenía depósitos que igualan a todo el stock de su deuda y cuadruplican los vencimientos de los próximos doce meses del bono que busca rollear. Por lo tanto, cree que "es cuestión de tiempo" para que la Ciudad vuelva al mercado internacional.