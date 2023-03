El rojo del BCRA en el mercado supera u$s 600 millones en el mes y pega en las reservas

El Banco Central sigue vendiendo dólares de sus reservas y el rojo del mes ya supera los u$s 600 millones. La entidad obtuvo este miércoles otro saldo negativo tras su intervención en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que se negociaron u$s 328 millones de contado y se recuperó el ritmo de devaluación diaria.

El saldo negativo que obtuvo el Central hoy por su intervención cambiaria fue de unos u$s 87 millones. De este modo, las ventas netas acumuladas en lo que va del mes crecieron a alrededor de u$s 637 millones y el rojo del año se ubica en unos u$s 1720 millones, aproximadamente.

La de hoy es la octava venta neta consecutiva que registra la entidad para abastecer a la demanda autorizada en el mercado oficial, en medio de la fuerte caída de los ingresos de dólares por parte del sector agroexportador y a la espera del inicio de la comercialización de la cosecha gruesa, que esta vez estará afectada por la sequía.

"En un entorno complejo por factores locales y externos, las proyecciones para el cierre del mes no son muy auspiciosas y ya comienzan a alentar especulaciones sobre medidas que tiendan a atenuar la situación actual", destacaron los operadores del PR Corredores de Cambio.

Por otro lado, el Central dispuso un incremento de 49 centavos para el tipo de cambio oficial mayorista, que terminó en la jornada en $ 202,56. De este modo, compensó el menor avance que había registrado en la jornada previa para mantener así el ritmo de devaluación diaria.