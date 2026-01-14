En esta noticia Impacto humano

Las tasas en pesos, especialmente la de caución, siguen en el centro de la escena financiera. Ayer se operó a un mínimo a 23,1%, un máximo a 57,2%, un cierre a 25,70%. Pero el dato más relevante es que el promedio ponderado por volumen trepó del 41,4% al 45,1%. No hay pesos en la plaza y ello se traslada a las tasas de créditos a personas y empresas.

¿Qué es lo que está aconteciendo? La iliquidez característica de fin de año no se revierte. Y tampoco el BCRA lo está haciendo, quizás más con el ojo puesto en retomar el camino descendente de la inflación.

El dato de diciembre de 2,8% permite concluir que la iliquidez reinante en la plaza se va a mantener, con el equipo económico centrado asegurar una estabilidad cambiaria y limitar la oferta de pesos.

“En la rueda también se notó mucho volumen en el Boncap de febrero, por lo que estimamos que el BCRA estuvo comprando bonos, para inyectar liquidez al sistema y ayudar a que la tasa de caución se acomode en un nivel mas cercano a 32% o 33%” declaró Nicolás Cappella de IEB.

La referencia del mercado de pesos pasó a ser la caución. Ayer se operó la mayor parte del día en 46% anual y por ello el mencionado promedio ponderado por volumen en 45,1%. Este valor es más representativo que el cierre de la caución a 25,7% ayer dado que una operación de poco monto puede marcar el valor final.

El esquema cambiario y monetario no termina de cuadrar en su totalidad. El 2,8% de inflación de diciembre conocida ayer eleva en igual porcentaje las bandas de flotación para febrero.

La clave para el futuro de las tasas la marcará hoy la licitación del Tesoro. “Vencen $9 billones, de los cuales casi $6 billones son de títulos Tamar, que tenían los bancos para integrar encajes. Estimamos que serán renovados por los bancos para seguir integrando encajes. Por lo que quedan casi 4 billones a renovar” agregó Cappella.

Otro operador consultado por El Cronista que optó por el anonimato se mostró más escéptico: “no hay pesos y me cuesta creer que el Tesoro no va a dejar en esta licitación pesos en la cancha”.

Impacto humano

¿Cómo llega este nivel de iliquidez a las personas y empresas? De inmediato. Los descubiertos en cuenta corriente suben a 60% anual.

Los bancos tienen la opción de colocar a riesgo casi cero en caución al 45% anual a los valores de ayer por lo que son un piso para el costo financiero que va desde esos descubiertos en cuenta corriente a un día hasta los tradicionales préstamos a empresas y personas a un mes o más.

No debería afectar las expectativas sobre el valor de la moneda norteamericana a futuro pero igual ese dato impactó negativamente en las Lecap y Boncap en circulación. De nuevo, se esperan tasas más elevadas por más tiempo y por ello esos papeles deben ofrecer más rendimiento.

Entre los reclamos de algunos banqueros figura el régimen de encajes vigente, con resabios de las medidas adoptadas en la previa a las elecciones de octubre. El BCRA relajó en diciembre el apretón monetario pero no lo hizo al mismo nivel que existía anteriormente. Subsiste la integración diaria del efectivo mínimo pese a que fue reducida de 95% a 75%.

Para inversores, todo indica que son meses en los que se esperan que las tasas le ganen al dólar. La inflación en definitiva es la que manda.