También firmas que instrumentan pagos piden que se abra el mercado de tarjetas de crédito y QR

La guerra de la City que disputan los bancos y su billetera digital Modo con Mercado Pago, el ecosistema financiero de Mercado Libre, estalló hacia una de las operaciones más populares imposibles de concretar en el sistema financiero.

Se trata de la negativa de algunas billeteras digitales a leer los códigos QR de la competencia para realizar pagos con tarjetas de crédito.

En la actualidad, si alguien tiene cargada en la billetera de Marcos Galperin varias tarjetas de crédito, puede pagar a través de Mercado Pago con tarjeta de crédito leyendo el QR que emite la terminal POS de esa billetera pero también si captura en otros QR.

Pero no sucede a la inversa, cuando alguien quiere pagar desde otra billetera con tarjeta de crédito, por caso, desde Modo capturando un código QR de una terminal POS de Mercado Pago. En ese caso, sólo permitirá pagar con tarjeta de débito.

Aunque la regulación actual exige que todos los adquirentes acepten todas las billeteras, no se establece la misma exigencia en sentido inverso, creando una asimetría que distorsiona la competencia de dicho mercado de Adquirencia", señalan en ATACYC, en obvia alusión a lo que sucede con Mercado Pago.

La diferencia entre ambos casos es que, para pagar con transferencias en cuenta, el Banco Central obligó a la apertura de todos los QR con todas las billeteras, pero no así con las tarjetas de crédito.

Queja

En ese sentido, la ATACYC, cámara de tarjetas de crédito y compra, se expresó por lograr una verdadera democratización de los medios de pago, es fundamental establecer reglas de juego equitativas para todos los integrantes del ecosistema.

"Aún estamos lejos de este ideal, debido a ciertas asimetrías de mercado originadas por regulaciones que parecen beneficiar desproporcionadamente a ciertos actores", señaló la comisión de la Asociación. "Es esencial para la salud del mercado de adquirencia que se impongan las mismas obligaciones a todos los actores involucrados", subrayó.

La comisión está integrada por representantes de Fiserv, Prisma, Nave (Banco Galicia), Getnet (Banco Santander) y Worldpay. Son firmas que capturan los pagos con tarjeta o digitalmente a través de link de pagos, los procesan e intermedian con los emisores de tarjetas. Su cara visible son los Pos, las terminales de pagos en los comercios.

Mercado Pago es su propio adquirente y está en otra vereda que este grupo.

"El Banco Central no genera mercado de interoperabilidad al no poner en pie de igualdad a los actores; a los que colocan QR los obligan a aceptar las billeteras, pero las billeteras pueden elegir cuál código QR pueden aceptar y cuál no", explicaron.

De este modo, aseguran, "con la configuración actual del mercado de Billeteras y QR, esta asimetría favorece las condiciones para la generación de un monopolio en el mercado de la adquirencia".

"Las tarjetas de crédito son un medio de pago de vital importancia en este ecosistema. Cualquier trato desigual que comprometa la libre competencia es inaceptable. Por lo tanto, instamos a un replanteamiento de las regulaciones para fomentar un entorno más justo y competitivo donde todos los participantes puedan operar en igualdad de condiciones", concluyeron los directivos de ATACYC César Bastien y Luciana Rios Benzo.

Como está configurado el mercado, "los comerciantes están obligados a trabajar con muchos QR, como hay muchas pero 75% solo utiliza los propios QR, se genera un desbalance porque el comercio van a tener que tener varios códigos QR", explicaron.

Bastien y Benzo explican que "cuando el BCRA definió la interoperabilidad para pagos con transferencias obligó a todas las billetera a operar con todos los QR, pero en el caso de las tarjetas de crédito lo dejó librado al mercado. Pero cuando no hay incentivos, no hay razones para actuar en el mercado", explican.

La Cámara está analizando la denuncia presentada por Modo "para ver cómo nos vamos a manejar", indican, a la vez que, como esa denuncia en la CNDC tiene en sí misma un capítulo sobre la apertura de la adquirencia, están a favor de la demanda.