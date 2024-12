Subió el dólar blue y el BCRA compró u$s 163 millones en el mercado oficial

El Banco Central arrancó la semana con compras de divisas por u$s 163 millones en el mercado oficial de cambios, aunque las reservas brutas registraron otra caída, en una jornada en la que las cotizaciones alternativas del dólar volvieron a caer y recortaron la brecha respecto al tipo de cambio oficial.

Tras el saldo comprador de este lunes, el acumulado de compras netas de divisas ascendió a u$s 608 millones en lo que va de diciembre y los operadores del mercado estiman que la tendencia seguirá en las próximas jornadas.

La brecha se acerca a cero, pero el cepo se mantiene con el "paso a paso"

El resultado positivo de este lunes no logró un crecimiento en las reservas internacionales brutas. Al contrario, las tenencias del Central cayeron u$s 24 millones respecto al cierre previo, por lo que finalizaron la jornada en u$s 31.511 millones.

Por su parte, los dólares financieros operaron nuevamente en baja. El dólar MEP con GD30 y contado con liquidación (CCL) con Cedear cayeron hasta 0,7% para ubicarse alrededor de los $ 1047 y $ 1067, respectivamente. El dólar blue, en cambio, rebotó 1,4% hasta situarse en $ 1045 en la punta de compra y $ 1064 en la de venta.