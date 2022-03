Sube el dólar blue y pagan millones por los billetes con códigos secretos, ¿cuáles son y cómo identificarlos?

El dólar blue hoy jueves 17 de marzo de 2022 cotiza a $ 199 para la compra y $ 203 para la venta , e inicia las operaciones en alza.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo escaló un centavo respecto a la última ronda, mientras los agentes de La City aguardan por las nuevas medidas que pondrá en marcha el Gobierno nacional en el marco de la "guerra contra la inflación".

Con tres cotizaciones en circulación (dólar cara chica, cara mediana y dólar cara grande), el mercado numismático suma un nuevo atractivo y paga millones por los billetes estadounidenses con códigos secretos.

Revive el dólar blue y sube hasta quebrar una barrera psicológica



Dólar, pesos e inflación: el video furor en Twitter que explica la suba de precios por emisión



Dólar hoy: así son los billetes con códigos secretos y que pagan millones

Los billetes de dólar con códigos secretos que los coleccionistas pagan hasta 300% más de su valor nominal están compuestos por una serie de factores que los hacen únicos.

Por ejemplo un billete de u$s 5 que tenga todos los números en 3, podría valer hasta u$s 13.000 , según indica el portal Ayayay.tv.

Los billetes con números de serie inusual existen desde que salieron al mercado en 1928. En aquella oportunidad el gobierno de los Estados Unidos comenzó a imprimirlos utilizando sólo 8 dígitos. "Muchos expertos en la materia han dicho que un billete de 1 dólar podría valer miles de dólares, estos billetes son los que tienen series raras, quizás usted lo entrego alguna vez para pagar algo o probablemente se lo entregaron como cambio" , agrega la publicación.

LA CITY TODOS LOS JUEVEs Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

La sorpresa del turista que vendió dólar blue: "Ahora Argentina está al 50% de descuento"



"Alerta dólar blue": el desesperado llamado de un economista de la City que anticipa cambios en la cotización de la divisa paralela



Dólar blue hoy: ¿cuáles son los códigos secretos en los billetes?





Existen varias categorías de números de serie de dólares inusuales:

están los llamados sólidos donde se repiten o son iguales los ocho dígitos por ejemplo 99999999;

los billetes radares cuyo número se lee igual desde la izquierda o desde la derecha por ejemplo 95555559;

están los repetidores donde dos o cuatro dígitos se repiten por ejemplo 01010101;

y los que son escaleras o sea que sus dígitos comienzan por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

También hay billetes que además de ser raros son antiguos, como por ejemplo hay un billete de u$s 1 que data de 1928 y fue el primero en su serie, por lo que su valor cambia de acuerdo a la mejor tarifa que un coleccionista esté dispuesto a pagar.

Los billetes de u$s 1 que valen miles de dólares

Entre los billetes más vendidos de U$S 1, existen cuatro series que oscilan entre los u$s 1000 hasta los u$s 2500, por ejemplo S00000003D, B00000004J, B00000002J, P00000004E. "Si logras juntar cuatro billetes con serie de nueve te podrías ganar hasta 5000 dólares, por ejemplo 99999993, 99999996" , destaca el portal.