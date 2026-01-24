Todos los bancos de inversión en Wall Street coinciden en que aun existe potencial alcista en las acciones en EEUU. La performance de Wall Street ha sido inferior en el último año si se lo compara con otros mercados globales.

Dónde ven valor los analistas del mercado.

Mayor recorrido alcista

Las acciones en Wall Street operan este año con un mayor nivel de volatilidad. Las tensiones geopolíticas están siendo hoy uno de los factores de mayor atención por parte de los inversores.

La crisis de EEUU con Groenlandia y su disputa con Europa generó una mayor preocupación por parte de los inversores, los cuales respondieron inicialmente con bajas en las acciones.

Una vez que Donald Trump sostuvo que no iba a aumentar aún más las tarifas y que no pensaba llevar a cabo acciones bélicas sobre Groenlandia, las acciones respondieron al alza.

El S&P500 se ubica 1% debajo de sus máximos, mientras que el Dow Jones baja 0,9% desde sus picos recientes. Por su parte el Nasdaq se sitúa 2,7% debajo de sus valores históricos.

Es decir, a pesar de la volatilidad, las acciones han mantenido su tendencia alcista y se sitúan en valores de máximos históricos.

Los analistas de Wall Street creen que las acciones todavía tienen espacio para ver mayores ganancias.

Para Bank of America, el objetivo del S&P 500 es 7100 puntos, esto implica un avance de 2,5% desde los valores actuales.

Un poco mas optimistas se encuentran los bancos de inversión Barclays, JP Morgan, UBS y HSBC, que anticipan un fin de 2026 para el S&P500 de entre 7400 y 7500 puntos, es decir, una ganancia de 8% desde los valores actuales.

Con una visión mas alcista, Goldman Sachs, Citi, Morgan Stanley y Wells Fargo proyectaron un índice bursátil para fin de 2026 de entre 7600 a 7800 puntos, es decir, de entre 9,5% y hasta 12,5% de avance desde los precios actuales.

Finalmente, el banco de inversión alemán, Deustche Bank, es el más optimista de todos, especulando con un índice en 8000 puntos a fin de año, es decir, una ganancia de 15%.

Mejor dinámica fuera de EEUU

Cuando se analiza la tendencia en EEUU en el ultimo año, se evidencia que otros mercados han tenido una performance superior a Wall Street.

En el ultimo año, la bolsa de Perú y Chile ganan 114% y 71%, al igual que Colombia que avanza 71%. Mas abajo se encuentran las bolsas de España, México, Brasil, Italia, que ganaron entre 40% y 68%.

Los mercados emergentes subieron en el último año un 36%, mientras que Canadá, Taiwan, Europa, China, Alemania y Japón ganaron entre 22&% y 33%.

Recién aparece el Nasdaq, que subió 16% en el último año, y aun más abajo se encuentra el S&P500, con una suba del 13%.

El ETF de Argentina avanzó 12% por encima del Dow Jones que subió 10,5% en los últimos 12 meses.

Esto implica que si bien los analistas proyectan mayores subas para Wall Street, un cambio de ciclo podría estar gestándose y en el que las acciones fuera de EEUU puedan tener una performance superadora, tal como viene ocurriendo actualmente y desde el ultimo año.

Desde el lado de las inversiones en acciones, los analistas de Sailing Inversiones resaltaron que la estrategia pasa por priorizar diversificación geográfica y valuaciones.

“Desde hace tiempo consideramos más prudente reducir la concentración en mega capitalización y complementar carteras con exposición fuera de Estados Unidos, donde los múltiplos son más bajos. En ese sentido, el ETF VEA permite capturar Europa y Japón con valuaciones atractivas, mientras que ETF IEMG ofrece acceso a mercados emergentes que podrían verse beneficiados en un escenario de baja de tasas globales”, detallaron.

A su vez, y dentro del mercado estadounidense, los analistas de Sailing Inversiones agregaron que siguen viendo valor relativo en las acciones de capitalización media

“Las mid caps aún presentan múltiplos más equilibrados y una mejor relación riesgo-retorno frente a las grandes tecnológicas. En ese sentido, IJH aparece como una alternativa interesante para capturar una rotación interna del mercado norteamericano sin resignar crecimiento y con menor riesgo de sobrevaluación”, indicaron.

Alex Tedder, Gestor de Cartera y CIO Renta Variable de Schroders, se mantiene optimista sobre el futuro de las acciones en EEUU.

“Las políticas arancelarias del presidente Trump han acelerado la inversión extranjera en EE. UU. y, al menos hasta ahora, no han provocado un aumento de la inflación. El resultado general ha sido un sólido crecimiento de las ganancias. Se prevé que las ganancias corporativas del S&P 500 aumenten un 13 % interanual en 2025. Por lo tanto, no sorprende que los inversores simplemente hayan ignorado el ruido geopolítico y se hayan centrado en los fundamentos”, detalló Tedder.

Además, agregó que en el resto del mundo, el optimismo también ha prevalecido.

“Los mercados europeos y asiáticos registrando algunos de sus mejores rendimientos en muchos años. Sin embargo, los factores que impulsan la rentabilidad han sido ligeramente diferentes hasta ahora, ya que el impulso económico y el crecimiento de las ganancias han sido mucho más moderados en ambas regiones. La revalorización ha sido el factor principal. Los inversores anticipan una recuperación económica en 2026”, afirmó Tedder.

Las estimaciones generales de consenso son sólidas: se prevé que Europa, Asia y EE. UU. generen un crecimiento de las ganancias del 12 % al 15 % el próximo año.

Valuaciones elevadas

Por otro lado, las valuaciones en el mercado americano siguen siendo elevado, a la vez que se ha iniciado la temporada de balances del último trimestre de 2025 y en el que las compañías deberán probar si sus valoraciones tienen un justificativo con el rendimiento de sus negocios.

El ratio Price Earnings (P/E), típico índice para valuar compañías en Wall Street, llegó a cotizar en su valor más alto desde 2020 y apenas retrocedió desde dichos picos.

Actualmente, el S&P500 cotiza a 22 veces ganancias, apenas debajo de 23 veces ganancias que llegó a cotizar a mitad de noviembre.

Sin embargo, incluso a pesar de la baja reciente, el índice cotiza en su valor más alto desde 2020 y 2021, haciendo que el mercado cotice con valuaciones elevadas.

De hecho, cuando se compara el actual nivel de valuación del índice, el mismo se ubica lejos de su promedio de 5 años de 20 veces ganancias y más lejos aún de su promedio de 10 años de 18,5 veces ganancias, según datos de FactSet.

De igual manera, el índice Nasdaq 100 alcanza un múltiplo de 28 veces ganancias, por encima de los vistos en 2022 que operaba en 19 veces ganancias.

Dicho esto, se confirma que las valuaciones en el mercado son elevadas, lo cual crecen los riesgos de ver algún retroceso en algún momento.

Tedder advirtió que si bien las valuaciones de las acciones son altas, podrían mantenerse así por ahora.

“Casi todos los mercados del mundo parecen caros en comparación con su historial reciente, cotizando a múltiplos muy por encima de sus medianas de 15 años. Si bien este es un riesgo que, con razón, ocupa un lugar preponderante en nuestro debate diario, la dinámica del mercado que hemos observado aquí nos lleva a creer que esas elevadas valoraciones son sostenibles por el momento”, indicó.

Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, explicó que a la hora de mirar valuaciones sobre el S&P 500, se observa que una métrica como el P/E forward se encuentra bastante por encima del promedio de 5 y 10 años, lo que a priori podría indicar cierta sobrevaluación.

En esa línea, Meroi resalta que las altas valuaciones van de la mano de precios objetivos que arrojan un potencial de suba para el índice de +8,1% para 2026 desde los precios actuales (en base a analistas recopilados por Bloomberg), cuando venimos de 3 años consecutivos con retornos de 2 dígitos.

Respecto a la concentración del S&P500, Meroi resaltó que las valuaciones para el índice “equal-weighted” son inferiores, aunque levemente superiores a su promedio histórico (5 y 10 años) y un poco más elevadas en períodos más cortos.

“Esto deja al mercado general sensible a lo que pueda suceder con las tensiones geopolíticas actuales, al tiempo que la temporada de balances es otro factor que podría jugar a favor de las cotizaciones en caso de resultados positivos, o comenzar una corrección si se decepciona al consenso de mercado”, comentó.

Finalmente, y en cuanto al posicionamiento, Meroi entiende que el mismo debería contemplar la diversificación geográfica, y en EEUU ser selectivos en empresas “value”, como así también combinar sectores defensivos con empresas tecnológicas que ya hayan experimentado una baja en sus cotizaciones.

Por su parte, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía, indicó que las perspectivas para las acciones en EEUU para el año que viene son optimistas.

“Esperamos un buen año de la mano de una economía que se espera que siga siendo el motor del crecimiento global, con el boom de IA impulsando el gasto de capital y el rápido incremento de las ganancias corporativas. A pesar de las preocupaciones sobre una potencial burbuja y valuaciones excesivas, el panorama para las compañías de IA sigue siendo favorable debido a la aceleración del gasto de gobiernos y corporaciones para adoptar las nuevas tecnologías”, afirmó Ortiz Villafañe.

En relación a las acciones a seleccionar, Ortiz Villafañe indicó que para un inversor local que quiera diversificar internacionalmente, se puede ganar exposición fácilmente con CEDEARs.

“En particular, los ETF de índices de acciones estadounidenses son herramientas simples y efectivas para construir una posición diversificada, pudiéndose optar por índices con diferentes niveles de exposición al sector tecnológico: en orden descendente QQQ (Nasdaq-100), SPY (S&P 500) y DIA (Dow Jones Industrial Average)”, sostuvo Ortiz Villafañe.