Fuerte caída de la la inversión extranjera en bonos en pesos aleja al carry trade inverso

Según las estimaciones del Indec, la inversión de portafolio de no residentes en títulos de deuda soberana en pesos bajó de u$s 3600 millones en junio a apenas u$s 762 millones en septiembre, siempre midiendo al tipo de cambio oficial y a precios de mercado.

El dato llama la atención considerando la compresión de la brecha durante el tercer trimestre. De ser correcta la estimación del INDEC, que figura dentro del capítulo "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", significaría que es la menor exposición de no residentes a títulos en pesos desde el año 2015, previo al triunfo de Macri.

Cambio de cartera

Maximiliano Ramirez, de Lambda Consultores, interpreta que se trata de apenas un cambio en el portafolio, que puede ser de bonos Ley nacional por bonos Ley Nueva York, al cambiar títulos AL por otros GD, para estar más resguardados en términos de la calidad del portafolio.

Pero lo cierto es que sería una contingencia menos para el Gobierno, en tanto que no deba enfrentarse a un carry trade inverso de extranjeros, que quieran darse vuelta y dolarizar sus tenencias en el exterior apenas haya algún evento que los asuste.

Basta recordar lo que pasaba con los dos grandes fondos de inversión extranjeros, Pimpco y Templeton, que el gobierno anterior les pedía que se fueran de a cuentagotas, y no todo junto, para evitar un cimbronazo en los tipos de cambios financieros.

Cepo al dólar

Esta es una de las razones también, por las cuales en el gabinete económico quieren mantener todavía el cepo de la compra máxima para inversores extranjeros del equivalente para pasarse a dólares de $ 200 millones por día, por los capitales golondrinas que todavía quedan.

Lo que el mercado más le presta atención es a la posición de cómo están las reservas del Banco Central. En los últimos días el sector agropecuario no fue tan preponderante como solía ser previamente en la liquidación de agrodólares, y hay que considerar que se está entrando en la cosecha fina.

Esto deja con la idea de que el aumento de deuda en dólares tomada por privados se está volviendo una de las principales fuentes de ofertas de divisas.

BCRA de compras

"Así es que el BCRA lleva comprados u$s 1675 millones en lo que va de diciembre, superando todos los meses de junio a noviembre. Incluso con aportes de divisa y MEP inferiores a los de noviembre, donde había comprado u$s 1440 millones".

"Lleva comprados u$s 22.413 millones en esta administración, y aun así según nuestras estimaciones, las reservas netas (sin contabilizar depósitos del gobierno) no muestran una mejora de similar magnitud".

"Aunque si mejoran, evidenciando que con cepo la acumulación de reservas es, por lo menos, dificultosa, pues se terminan pagando con esos mismos dólares los vencimientos de capital e intereses", revelan los analistas de la consultora Outlier.

Balance del BCRA

Al respecto de esto último, el balance del BCRA al 16 de diciembre muestra que durante la semana pasada el Tesoro continuó comprando dólares al BCRA. En particular, el 16 de diciembre le compró otros u$s 1455 millones más, llevando los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA a los u$s 5553 millones.