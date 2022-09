Septiembre negro para emergentes con caídas de 9%: qué se viene ahora en los mercados

Como la célebre canción de Greenday, pareciera que los inversores adhieren al "wake me up, when september ends" ("Despiértame cuando termine septiembre"). El mes deja importantes pérdidas en los principales mercados, con el S&P retrocediendo casi 9%, prácticamente el mismo porcentaje que los emergentes en general y los de América latina en particular.

La Argentina, como siempre, amplía esos porcentajes, con el riesgo país marcando 13% de suba en septiembre a 2702 puntos.

En un mercado sensibilizado por la alta inflación en Estados Unidos y en Europa, acentuado por las derivaciones de la invasión de Rusia a Ucrania, el giro se terminó de dar el 12 de septiembre con la difusión de la inflación de agosto en Estados Unidos.

Quedó claro que la Reserva Federal reaccionó en forma tardía a los aumentos de precios en la principal economía del planeta, pecado financiero cometido también por el Banco Central Europeo.

Desde entonces, las acciones comenzaron a reflejar en sus precios menores ganancias a futuro por el cóctel explosivo de inflación más recesión.

La última señal preocupante se dio esta semana en Inglaterra con inéditas medidas económicas con reducción de impuestos, acompañada de una suba de tasas, para combatir la inflación. La libra alcanzó mínimos históricos contra el dólar.

En este contexto la acumulación de reservas del Banco Central tras la puesta en marcha del dólar soja a $ 200, u$s 4.000 millones aproximadamente, quedó de lado por este nuevo contexto internacional. Ruido emergente mató dólar soja.

El riesgo país de los emergentes latinoamericanos trepó 8% en el mes a casi 500 puntos básicos. El de los emergentes en general, sumando Asia y África, alcanzó los casi 390 puntos aumentando 6 por ciento.

Las paridades de los bonos argentinos, en los mínimos valores de la gestión de Sergio Massa, se ubican ahora en torno al 20 por ciento.

Según un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los precios reflejan que puede haber una restructuración de la deuda extendiendo plazos de pago 5 años, con una quita de 67% y una renegociación cerrada en diciembre del 2024 con una tasa de retorno, la llamada "exit yield", de 15% anual.

La sensación imperante es que los precios de los papeles argentinos fueron castigados en exceso y que en un año deberían estar a paridades muy superiores a las actuales. Pero de corto plazo pueden caer más. Por ello aún no hay realizadas grandes apuestas.

Siguiendo a Greenday, ¿despertarán los inversores en octubre? Pareciera que por las heridas acumuladas este mes, si lo hacen, no será en las primeras semanas. Las cicatrices son profundas y no se ven señales que provoquen un "risk on" repentino. Lo más probable entonces es que inversores sigan durmiendo.