Salió la inflación de noviembre: qué bonos comprar para ganarle, según la expectativa del mercado

Una vez superada la instancia electoral, la volatilidad descendió al 38% desde el 58% anualizado previamente.

El futuro de las acciones también depende de lo que ocurra con los bonos y con el riesgo país. El mercado sigue viendo potencial alcista en los papeles locales. Cuáles son las acciones con mayor potencial.

Menos tensión financiera

El final de las elecciones trajo consigo un escenario de menor volatilidad en las acciones argentinas.

La volatilidad en el índice bursátil de referencia local, el S&P Merval, evidenció una fuerte caída desde las elecciones a hoy.

Según un análisis de Delphos Investments, durante el período previo a los comicios, la volatilidad anualizada del Merval promedió 58%, reflejando la elevada sensibilidad del mercado a rumores y eventos políticos.

Sin embargo, una vez superada la instancia electoral, la volatilidad descendió al 38% actual, evidenciando el impacto directo de la certidumbre política sobre el riesgo percibido.

A su vez, detallaron que, en ventanas de 10 y 20 años, la mediana de la volatilidad del mercado argentino es de 39% anualizada.

Es decir, la reducción reciente normalizó la dinámica del índice hacia valores de largo plazo.

Los analistas de Delphos Investments remarcaron que la baja de la volatilidad viene asociado al escenario poste electoral.

Hacia adelante, desde Delphos Investments entienden el nuevo contexto desplaza el foco desde la política hacia los drivers tradicionales de las acciones, tales como los flujos globales y fundamentos corporativos.

“Con la caída del ´ruido político´, el Merval pasó de movimientos bruscos impulsados por titulares a variaciones más consistentes con la dinámica internacional de risk-on y risk-off. Aunque la correlación entre activos locales sigue siendo elevada, la lectura fina de balances, valuaciones relativas y catalizadores sectoriales empieza a recuperar relevancia”, explicaron.

Pese a que se haya evidenciado una fuerte baja en la volatilidad, el 2025, con un desvío estándar sobre los retornos del 65% anualizado, cerraría como el tercer año más volátil de las últimas dos décadas, detrás de 2009 (afectado por la crisis financiera global) y 2019, marcado por el shock electoral de las PASO.

El principal factor que contribuyó a ver una caída en el nivel de volatilidad es el impresionante rally que se evidenció desde el resultado electoral a hoy.

El resultado electoral generó un cambio rotundo en la performance de las acciones este año.

El S&P Merval acumulaba pérdidas cercanas al 40% en dólares este año, sin embargo, el rally de más del 50% desde el piso de septiembre hizo que las mermas se moderen sustancialmente y hoy el índice muestra una baja de apenas 2,7% en dólares en lo que va del año.

Las acciones si bien tuvieron un rally post electoral, hicieron piso antes del 26 de octubre. Desde el mínimo a comienzo de octubre hasta la fecha, las ganancias superan el 100% en muchos de los papeles argentinos.

El S&P Merval en dólares pasó de los u$s 1080 hasta los u$s 2000 actualmente, casi duplicando su valor desde el piso pre electoral.

Casos como Edenor, Banco Macro, Banco Supervielle y BBVA Argentina registran ganancias entre 110% y 137%.

Otros papeles como Grupo Financiero Galicia y Telecom suben entre 82% y 99%.

Más atrás se encuentran papeles como YPF, Pampa, TGS, Cresud e IRSA, con avances de entre 40% y 59% desde comienzo de octubre hasta la fecha.

Dado el rally reciente, la clave pasa por determinar si las acciones todavía mantienen su potencial alcista, contemplando que incluso transitamos un periodo de baja volatilidad.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero recomendaron mantener una posición sobre-ponderada en acciones argentinas, con énfasis en servicios públicos de alta beta. (Transener, TGN, Metrogas), bancos selectos (BBAR), y líderes del sector de petróleo y gas (YPF, Vista, Pampa), donde el potencial de suba hasta el precio objetivo y los múltiplos razonables respaldan una revalorización adicional.

El potencial alcista en YPF ante un escenario optimista, según Adcap Grupo Financiero es de 76%, mientras que para Vista es del 113% en ese mismo caso. Por su parte, en Pampa, TGS y Transener, el potencial alcista bajo un escenario optimista es de 68%, 26% y 37% respectivamente.

Por su parte, Maximiliano Tessio, asesor financiero, consideró que cree que sigue habiendo una historia para mayores mejores en los papeles de bancos y de Oil & Gas.

“En bancos vamos a ver en estos días pésimos balances, algo que ya está en gran medida incorporado en precios, pero no será neutro. No obstante, observando el potencial de expansión del crédito en lo que ahora es una economía normalizada, nos permite ser muy optimistas y ver estas caídas como posibilidad de compra. En Oil & Gas vemos buenos balances y mucho valor”, recalcó Tessio.

Riesgo país y Merval

Una de las formas de determinar el potencial alcista de los bonos es a través de definir cual podría ser el nivel objetivo de riesgo país argentino.

Los analistas en general coinciden que existe todavía potencial de compresión adicional en los bonos, por lo que es esperable ver una baja mayor en el nivel del riesgo país.

Dado que el valor actual de una compañía es el flujo de fondos futuros que dicha empresa generará en el futuro traídos (descontados) a valor actual, para llevar a cabo ese ejercicio se utiliza una tasa de interés.

Dicha tasa de interés surge del nivel del riesgo país. Por lo tanto, cuanto más bajo el riesgo país, mayor es el flujo de fondos descontados de la empresa, y por lo tanto, mayor será el valor actual de la compañía.

Los analistas de Balanz afirmaron que el cambio rotundo en las expectativas después de las elecciones de medio término, sumado al apoyo inédito del gobierno de Estados Unidos y a un muy favorable contexto externo del cual las acciones argentinas se habían desacoplado este año, parecerían alinearse en favor de los activos argentinos.

Según estimaciones de Balanz, pese a la suba tan pronunciada, el Merval aún tendría que avanzar cerca de un 18% adicional para llegar a los máximos registrados a comienzos de año.

“Pensando en el corto plazo, si bien las acciones ya materializaron la mayor parte de la convergencia, existe todavía un selecto grupo de acciones que podrían mostrar un retorno de entre 25% y 60% en un escenario de convergencia hacia los máximos de este año. Entre éstas, se encuentran Grupo Supervielle, Edenor, BBVA Argentina, Banco Macro, Loma Negra, YPF y Grupo Financiero Galicia”, puntualizaron.

Para ver ese potencial alcista, desde Balanz explicaron que la compresión adicional en el riesgo país debería ser un factor clave para los retornos de estas acciones, particularmente ya que son las de mayor sensibilidad a la prima de riesgo.

Los analistas de Grupo SBS, detallaron que aun pese a la fuerte suba en los papeles argentinos, se mantienen constructivos con las acciones locales.

“Seguimos viendo el mayor valor en Oil & Gas (Vista, YPF, Pampa, TGS), a la vez que el sector bancario seguirá teniendo el desafío de la transición hacia una operatoria con mayor sesgo hacia el sector privado”, dijeron.

Sobre los bancos, desde Grupo SBS consideraron que estos deberían también ver una mejora en sus hojas de balance por revalorización de títulos en cartera tras el rally post electoral.

“Un entorno de menores tasas reales debería mejorar los ratios de mora del sistema”, insistieron.

Además, resaltaron que el sector de materiales (Aluar, Ternium y Loma Negra) debería verse favorecido si la economía repunta, por lo que cuanto antes comience el desarme del apretón monetario y la baja de tasas, mejor.

“Para todos los sectores, deberá considerarse que más allá de los fundamentos, el flujo manda en el corto plazo y que, de haber novedades positivas en materia de acumulación de reservas y algunas reformas o mayores consensos políticos, los más beneficiados de la compresión esperada en el Riesgo País en un caso semejante, serían los papeles de mayor beta como Galicia”, cerraron desde Grupo SBS.

Los papeles más lejos de sus máximos

Si bien el mercado se ha recuperado con fuerza, las acciones siguen lejos de sus máximos.

Para tomar como ejemplo, el S&P Merval en dólares se ubica en los u$s 2000, lo cual implica que se encuentra un 22% debajo del techo de enero, medido en valores constantes.

Casos como Galicia se encuentran un 25% debajo de su máximo de enero, al igual que Banco Macro y BBVA Argentina, con guarismos similares.

Por su parte, Grupo Supervielle está todavía un 38% debajo del techo de enero.

En el sector energético, YPF se encuentra 21% debajo del máximo de enero, mientras que Edenor está un 30% debajo.

En cambio, Pampa se sitúa apenas 2% debajo del techo histórico y TGS está en el mismo valor que a comienzo de año.

Los analistas de Baires Asset Management explicaron que, en el escenario económico argentino, las acciones financieras y energéticas suelen ser las primeras en reaccionar en un escenario de crecimiento, ya que reflejan las expectativas de inversión (energía) y la expansión del crédito (bancos) con mayor rapidez.

“En un contexto de mayor crecimiento macro consideramos primero ponderar al sector bancario que son, por naturaleza, las empresas más expuestas a la salud general de la economía”, dijeron.

En ese sentido, agregaron que, un crecimiento sostenido se traduce en un mayor volumen de crédito, menor riesgo de default y crecimiento del negocio de servicios y comisiones.

“En esta línea ponderamos al Grupo Financiero Galicia (el mayor banco privado del país es la acción con más sensibilidad al ciclo económico) y Banco Macro (fuerte presencia en el interior del país se beneficia directamente de una recuperación del consumo en las economías regionales)”, detallaron.

Finalmente, afirmaron que también ponderan al sector energético.

“Este segmento se beneficia de la normalización tarifaria, las inversiones en Vaca Muerta (dólar-dependiente) y el incremento de la demanda industrial asociado al crecimiento. Empresas consolidadas como YPF, Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur las vemos con un upside importante en caso de un fuerte crecimiento macroeconómico”, sostuvieron.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, consideró que hay potencial alcista en los bancos dada la macro estabilizada, inflación a la baja y un escenario de previsibilidad para empresas e individuos acompañado por un crecimiento sostenido del PBI en el período 2025 a 2030.

“Desde Insider el ejercicio que hacemos es comparar el segmento bancario de Brasil y Chile con los referentes locales y entendemos que, con este nuevo escenario, las acciones de bancos en Argentina (Banco Macro, Grupo Supervielle, Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina) serían las más beneficiadas y tenderían a incrementar su valor 3 veces más respecto a sus precios de hoy”, detalló Lazzati.