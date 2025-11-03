El plazo fijo es una de las opciones más elegidas por los pequeños ahorristas. Sin embargo, este lunes 3 de noviembre, varios bancos ajustaron a la baja sus tasas de interés para plazos fijos a 30 días.

Este contexto obliga a evaluar cuidadosamente las distintas opciones disponibles antes de decidir dónde depositar el dinero, ya que el rendimiento puede variar significativamente entre bancos, llegando a representar una diferencia de varios miles de pesos.

Cae el Plazo fijo: ¿qué banco paga más hoy?

Este lunes 3 de noviembre, el Banco Meridian encabeza el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 46% disponible para clientes y un 45% para no clientes.

En segundo lugar, se ubica Crédito Regional que ofrece una TNA del 45% tanto para clientes como no clientes. Le sigue Reba con tasas anuales del 44%.

Ranking de tasas de interés: los bancos que mejor pagan

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza periódicamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes:

Banco Meridian: 46% para clientes y 45% para no clientes

Crédito Regional: 45%

Banco REBA: 44%

Bibank: 40%

Banco VOII: 40%

Banco Bica: 40%

Banco de Corrientes: 39,5%

Banco de Tierra del Fuego: 39% para clientes y 37% para no clientes

Banco de Comercio: 39%

Banco CMF: 38%

Banco Ciudad: 38%

Banco del Sol: 38%

Banco del Chubut: 37,5%

Banco Julio: 37%

Banco de la Provincia de Córdoba: 36%

Banco Mariva: 36%

ICBC: 35,3%

Banco Nación: 35%

Banco Hipotecario: 34% para clientes y 37% para no clientes

Banco Dino: 34%

Banco Comafi: 33,5%

Banco Macro: 33%

Banco Credicoop: 33%

BBVA: 32%

Banco Galicia: 31%

Banco Provincia: 31%

Banco Santander: 29%

¿Cuánto se gana al invertir $ 1.500.000 a 30 días?

El Banco Meridian ofrece una TNA del 46%. De esta manera, si se decide invertir $ 1.500.000 en un plazo fijo a 30 días en esta entidad, se obtiene una ganancia mensual aproximada de $ 56.712,33. Al finalizar el mes, el monto total será de $ 1.056.687,67.

En cambio, si se invierte en un banco con TNA del 29%, como Banco Santander, la ganancia mensual será de $ 33.358,36, lo que representa una diferencia de $ 23.353,97 por mes.