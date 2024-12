Se acercan pagos a bonistas, crece la confianza y cae más el riesgo país

En esta noticia Riesgo país

Financiamiento

Las dudas existentes sobre los vencimientos de deuda de la Argentina en el 2025 se van disipando y lo harán más el 9 de enero, cuando el Gobierno desembolse u$s 4700 millones por el pago de intereses y amortización de los bonos surgidos con la restructuración del 2020.

En dos semanas los tenedores de papeles argentinos recibirán en sus cuentas ese monto, lo reinvertirán parcialmente (¿cuánto será?), algo que el mercado viene anticipando con una baja adicional del riesgo país.

El superávit fiscal todo lo puede: el equipo económico desechó la posibilidad de hacer un canje a los tenedores de los bonos, apostando a una reducción del stock de bonos en circulación y tasas más bajas en futuras emisiones de deuda.

Por este motivo es que Luis Caputo tampoco gatilló el "repo", el préstamo contra la garantía de títulos públicos que iba a hacer el BCRA: apuesta a menores tasas.

En octubre el ministro de Economía había afirmado en su cuenta de X que "se pagarán los cupones de amortización e interés en enero y no se saldrá al mercado, independientemente del nivel del riesgo país". Música para los bonistas.





Riesgo país

Como regalo navideño, el riesgo país cedió a 650 puntos el martes, con caída de 3,4%. Y debería seguir en ese sentido. Basta mirar cómo queda planteado el total de vencimientos del 2025.

"En moneda extranjera son u$s 17.285 millones, suma de u$s 9298 millones por amortizaciones de capital y u$s 7986 millones de intereses", plantea el último informe de Quantum, consultora dirigida por Daniel Marx.

"La relación deuda consolidada/PBI del sector público está relativamente en línea con la de otros países de la región, en niveles del 55-60%. Sin embargo, a diferencia de esos países, el porcentaje de deuda en moneda extranjera es significativamente mayor en Argentina, 59% del total", agrega.

Recuérdese que no hay vencimientos de capital con el FMI en 2025, aunque vencen con otros organismos Internacionales vencen u$s 3202 millones. Por los Bopreal lanzados por el BCRA, hay que oblar u$s 2500 millones, según cifras de Quantum.

FMI y una interna vieja con Francos: qué impacto tiene el nombramiento de Claver-Carone en Argentina

Financiamiento

La estrategia del equipo económico viene dando sus frutos. Limpió balance del BCRA con el fin de las Leliq, y va por la emisión de deuda en pesos, extendiendo plazos, bajando tasas y tratando de eliminar indexaciones por el dólar oficial y la inflación, el CER.

El nuevo acuerdo con el FMI a firmarse en el corto plazo puede dar más luz a los vencimientos del 2025 y se otro disparador de una baja en el riesgo país. La mayoría de los papeles "hard dollar" de Argentina rinden 11% anual, lo que da cierto margen de suba adicional en función de las tasas que ofrecen otros países emergentes con números fiscales más complicados que los del país.

La deuda en pesos en un capítulo aparte. Vence en 2025 el equivalente a u$s 90.000 millones, 15% del PBI. "Seguimos enfatizando que analizar las necesidades de financiamiento por debajo de la línea se vuelve muy relevante de cara al próximo año, ya que la mayor parte de la deuda en pesos emitida es cupón cero", destaca el JPMorgan en un informe sobre la Argentina.

"De hecho -agrega-, calculamos los pagos de intereses capitalizados de Lecap y Boncap por alrededor del 1% del PBI en 2024 y el 1,5% en 2025. En este contexto, asegurar tanto un déficit general cero como la renovación de la deuda en pesos se vuelve clave para cerrar la brecha de financiamiento el próximo año".

Concluye: "Si el Gobierno renueva el 85% de la deuda en pesos que vence el próximo año, la brecha de financiamiento se ampliaría a u$s 13 mil millones".

Mientras más alto el superávit fiscal, menos dudas habrá sobre la capacidad de renovar quincenalmente los vencimientos en pesos. No sólo hay que ser, hay que parecer y prometer ser solvente.