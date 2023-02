Santander: "Estamos en bull market, pero en el corto plazo puede venir una corrección"

Después de un rally impresionante de las acciones argentinas, y con un S&P Merval en niveles cerca de u$s 700, hay dudas acerca del potencial alcista restante.

Los meses hacia adelante son de mayor volatilidad a medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales.

Para tener una visión sobre el contexto de las acciones y el futuro de las mismas, El Cronista conversó con Pablo Tavelli, Responsable de Negocio de Santander Valores SA, quien considera que Argentina está en un bullmarket y que el gran trade electoral se va a jugar con los bancos.

- ¿Cuánto crees que el rally de Argentina estuvo influenciado por el contexto internacional y cuánto local?

-La fuerte suba de las acciones argentinas se puede explicar tanto por factores locales como globales. Asignarle solamente el factor electoral al gran rally de los activos locales que vimos desde junio de 2022 hasta hoy es un error. Argentina, junto con Turquía, fueron las bolsas con mayores ganancias en el mundo el año pasado. Por lo tanto, el trade electoral es importante pero la otra causa que explicó el rally fueron las grandes reversiones en los mercados mundiales, especialmente desde finales de octubre.

-Argentina se sumó al rally de Wall Street...

-Exactamente. El primer tramo de suba de Argentina fue desde la salida de Guzmán hasta fines de septiembre. Creo que ahí sí se debe a un contexto local más favorable y algunas medidas más market friendly. Luego, Argentina se subió al rebote que se dio desde octubre en el mercado americano que empujó a los emergentes.

- ¿Vieron inflows de capitales hacia los emergentes y a la Argentina en particular desde octubre a la fecha?

-Se nota en los volúmenes operados. Prueba de ello es la multiplicación del volumen de los ADR. Los norteamericanos suelen medir el volumen en cantidad de acciones negociadas. En el caso de los ADR locales, el volumen este se multiplicó por 5. Esto quiere decir que hubo un flujo de ingresos de capitales e incluso han venido fondos extranjeros a visitar empresas.

- ¿Se reactivó el interés internacional hacia Argentina?

- Poco por ahora. Los que han estado comprado acciones argentinas son fondos de cobertura y algunos fondos brasileros. No compran los fondos que siguen un índice ya que Argentina está fuera del de emergentes.

-Comparado con los años de 2016 a 2018, ¿Cómo notas el interés por los activos argentinos?

-Estamos lejos de eso. El interés por ahora ha sido muy pequeño. Argentina en esos años estaba en todos los foros internacionales y hoy no. Lo veo también por lo que es nuestra participación en la conferencia anual que hace el grupo global de Santander todos los años, la cual es la más grande de inversores latinoamericanos en renta fija y variable. En 2016 a 2018 supimos tener el triple de compañías argentinas asistentes respecto de la última edición que fue en enero. Allí te das cuenta la diferencia. En 2016 a 2018 eran momentos en donde, por ejemplo, los bancos locales valían u$s 10.000 millones. Hoy estamos muy lejos de eso.

-El mercado ve cerca el fin del ciclo alcista en las tasas de la Fed ¿Cuánto puede beneficiar a las acciones locales el hecho de que la Fed no suba más la tasa hacia adelante?

-Creo que nos puede beneficiar La próxima administración en Argentina va a tener que volver al mercado global y con un riesgo país de 1800 puntos es imposible. Por eso, Argentina va a tener que hacer buena letra y se va a tener que esforzar para lograr un sobrecumplimiento para que el mercado le crea. Por lo tanto, un riesgo país a la baja implica acciones para arriba. El sector bancario debería ser el más favorecido ante una baja del riesgo país.

-Ver a la Argentina saliendo al mercado luce difícil de pensar hoy...

El mercado tiene memoria corta. Recuerdo dos casos muy emblemáticos. Uno fue el efecto Tequila cuando tres meses antes de desatarse la crisis, las agencias de rating habían colocado a México como grado de inversión. Algo parecido pasó con la crisis rusa de 1998. Si el mercado ve que Argentina toma las medidas adecuadas para estabilizar la economía, seguramente vuelva la confianza. Primero va a tener que venir la compresión de spreads de deuda como para poder salir a emitir deuda nuevamente. Argentina también tiene pendiente el desarrollo del mercado local.

-Sigue siendo muy pequeño...

-Totalmente. Al no haber inversores institucionales es difícil que salgan compañías a cotizar en bolsa. Por ejemplo, en Brasil, cualquier fondo de cobertura administra u$s 200 millones a u$s 250 millones. En cambio, en Argentina, la totalidad de FCI en acciones no llega a los u$s 500 millones. Son cifras muy muy bajas. Si no restablecemos el mercado para que haya inversores institucionales, difícilmente podemos esperar que haya emisiones de acciones en el mercado local.

-Después de un rally de más de 200% en muchas acciones. ¿Crees que el mercado sigue sobre castigado?

-Un S&P Merval de u$s 700 como el actual no es un Merval regalado. Recordemos que en toda la década de los 90´ no pudo superar los u$s 900. Del año 2015 en adelante los u$s 900 operaron como un soporte hasta la gran caída de 2019. Los u$s 700 es un nivel en donde las acciones están bien priceadas con el actual contexto macro. No es un nivel de euforia, pero tampoco de regalo como el que vimos 8 meses atrás. Es un valor en el que, como está hoy Argentina económicamente, está bien priceadas. Necesitaríamos noticias positivas adicionales para esperar mayores subas.

- ¿Estamos en un bullmarket?

-Creo que sí. En el corto plazo, creo que se puede venir una corrección. El mercado se anticipó mucho al trade electoral pero creo que luego va a venir una oportunidad. De fondo soy optimista.

-Se adelantó el trade electoral...

-Sí. Se adelantó, aunque también reforzado por la gran recuperación que tuvieron los mercados globales a partir de octubre y derramó en emergentes. En Argentina tuviste doble efecto. Encima un mercado con poca liquidez, cualquier moneda que caiga del exterior lo hace subir con fuerza.

- ¿Qué sectores les gustan más?

-No hay muchos sectores. Básicamente hay dos. Estos son energía y el sector financiero. El de energía, tuvimos un muy buen rally con YPF como bandera que más se triplicó en menos de 6 meses. Si hay baja en el riesgo país, el sector tiene potencial alcista. Por otro lado, creo que el gran trade electoral se va a jugar con los bancos. Si hay una baja en el riesgo país, allí hay que mirar más de cerca a los bancos

-Después de este rally de las acciones locales, ¿ves más interés en acciones argentinas o en Cedear?

-En enero tuvimos un récord de minoristas operando renta variable. Allí hubo un mix. Lo que vimos es que el individuo en argentina le gusta mucho comprar con pesos una Tesla, MercadoLibre, Apple o cualquier acción del exterior. Con peos tiene posibilidad de invertir en el mundo, por lo que el Cedear es un instrumento espectacular. No hay euforia por Argentina. Vimos igual señales de alerta cuando detectamos que, junto con el récord de volumen operado, muchos inversores que no suelen invertir en acciones querían hacerlo para sumarse al trade electoral.

-El mercado castiga consensos...

-Cuando hay tanto interés de minoristas después de una suba de más de 60% en dólares, es un síntoma. Cada vez que vemos un volumen récord en minoristas comprando acciones, suelen ser señales de salida

-¿Cuánto crees que afectó a las acciones el hecho de ser Standalone?

-Creo que te limita más el upside. Luce difícil que se decida dentro de un comité de inversiones de un fondo global la compra de acciones de un país Standalone. Es decir, está fuera de cualquier categoría. Nadie se va a jugar para comprar Argentina estando en Standalone. Para cambiar de categoría, Argentina tiene muchas cosas que arreglar.

- ¿Podemos tener un riesgo país debajo de 1000 puntos nuevamente? En ese caso, ¿qué valor de S&P Merval seria coincidente?

-Veo totalmente posible que Argentina vuelva al mercado. Con medidas adecuadas y confianza, creo que se puede lograr. En un nivel de riesgo país debajo de 1000 puntos seguramente implicará que el S&P Merval estará por encima de los u$s 900. Imagino a un S&P Merval más cercano a los u$s 1200 a u$s 1300 con un riesgo país debajo de los 1000 puntos.