El banco Santander e YPF anunciaron un acuerdo por el cual la entidad financiera gestionará las cuentas virtuales de YPF Digital, ofrecerá remunerar los saldos en la aplicación a través de sus fondos comunes de inversión así como otros servicios a tres millones de usuarios, clientes de la energética, con 2,6 millones de CVU activas. YPF Digital ha ganado espacio entre las billeteras digitales ya que, además de las cargas de combustible y compras en las tiendas de las estaciones de servicio ofrece beneficios al usar la billetera para realizar pagos con saldos acreditadas en las CVU. Ahora, Santander, que ya gestionaba la operatoria de las cuentas de YPF en el sistema financiero -por regulación los PSP deben encajar en bancos el 100% de los saldos- avanza en la provisión de servicios en un esquema que la entidad que encabeza Alejandro Butti replicará en acuerdos con otras empresas. La APP YPF registra actualmente 400 pagos por minuto y concentra cuatro de cada 10 transacciones realizadas en la red de la compañía en formato digital. Más del 35% de los pagos dentro de la aplicación ya se realizan con dinero en saldos en las cuentas propias de los clientes. Santander, además de la gestión de las CVU de YPF Digital, está ligado a la firma que lidera Horacio Marín por su participación en el financiamiento de proyectos estratégicos como Vaca Muerta Oil Sur y Argentina LNG. Respecto de la alianza, Marín indicó que “permitirá poner a disposición de todos los usuarios de APP YPF nuevas herramientas financieras para potenciar la experiencia de nuestros clientes”, indicó en un comunicado. Para Santander, se trata de un paso relevante en su iniciativa de finanzas embebidas, que ofrecerá también a otros actores de otros mercados. La extensión de la oferta de servicios del Banco a través de plataformas masivas significará un vuelco en su actividad. Sin ir más lejos, en breve, los 2,6 millones de clientes de YPF digital con CVU van a poder tener las cuentas que obtendrán remuneración de la colocación de saldos en fondos comunes de inversión (FCI) de money market que gestiona Santander. El head de Canales Digitales de Santander, Mariano Pontnau, explicó que, además de esos beneficios, los clientes de la app van a poder acceder a financiamiento de las compras de combustibles y en las tiendas -pagos en cuotas- y en un futuro tener tarjetas de crédito que ofrecerá la entidad financiera. Santander ampliará el alcance en una base masiva de usuarios con alta frecuencia transaccional. Para tener una idea del alcance comercial del acuerdo, Santander tiene cinco millones de clientes y YPF Digital, tres millones. En los últimos meses, YPF venía amagando con traducir el éxito de su plataforma digital al mundo de las finanzas y el propio Marín había anticipado que podría solicitar una licencia bancaria, que dado este acuerdo, no sería necesaria. La operación anunciada hoy se da en el marco en el cual el se cruza la competencia en el negocio de la principalidad financiera con las estrategias comerciales de empresas ligadas al consumo. En este caso, YPF incursionó y tuvo un desarrollo explosivo de su app que se direccionó al aspecto financiero, en el cual no tiene especialización y excede a su core business, pero que se vio obligado a desplegar para satisfacer a los clientes. Para Santander es un canal de ofertas de servicios financieros en donde puede poner en juego habilidades que el mundo fintech no puede cabalmente ofrecer y donde la banca tiene todavía un diferencial importante, como son instrumentos de inversión y para el cumplimiento de normas prudenciales y de seguridad. En un sentido similar se dio hace pocas semanas la asociación estratégica entre Banco Macro y Personal Pay, la billetera digital de Personal, en la cual la entidad financiera ingresó con 50% del negocio y lo que será la oferta de servicios financieros.