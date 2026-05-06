El informe del INE detalla que el mayor incremento mensual se concentró en el rubro transporte, que se elevó casi 3% impulsado principalmente por la suba de combustibles. También registraron alzas relevantes las vestimentas (1,9%) por el cambio de temporada, aunque ese incremento fue menor que el observado en abril de 2025. En contraste, el capítulo de alimentos y bebidas —con la mayor ponderación en la canasta— mostró estabilidad en el mes. Las subas en varios cortes de carne vacuna fueron compensadas por bajas en la carne de pollo y en frutas, moderando así la incidencia de este rubro sobre el IPC general. Economistas y autoridades monitorean la evolución de los precios y los factores estacionales y internacionales que podrían influir en los próximos meses, mientras la inflación continúa dentro del rango buscado por la política monetaria.