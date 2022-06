Rusia entró en default y se activan los seguros por una cifra millonaria

El Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito dictaminó que Rusia no cumplió con sus obligaciones de bonos en su totalidad. Rusia evitó pagar u$s 1.9 millones, por lo que se activan los seguros contra default (CDS) por un total de u$s 3200 millones.

Default ruso

El Comité de Determinaciones de Derivados de Crédito dijo que ocurrió un evento de "falta de pago" en los swaps de incumplimiento crediticio porque Rusia no incluyó u$s 1,9 millones de intereses adicionales en un pago de bonos atrasado realizado a principios del mes pasado.

Si bien es una cantidad comparativamente pequeña, el interés perdido activará todos los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) pendientes de Rusia, por un total de u$s 3200 millones de deuda.

El tamaño de los intereses acumulados y el hecho de que el pago principal ya se haya abonado significan que el fallo no puede provocar un incumplimiento más amplio de los bonos de Rusia.

El fallo se produce cuando Rusia lucha por mantenerse al día con los pagos de su deuda externa en medio de sanciones generalizadas por su invasión a Ucrania.