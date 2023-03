Activan nuevos recursos para reforzar las reservas y compensar el drenaje de dólares

Las reservas del BCRA están en niveles mínimos y por ello el Gobierno está activando préstamos de diversa índole: de los u$s 5000 millones de libre disponibilidad del swap de monedas acordado con China por u$s 18.500 millones, ya se activaron u$s 3000 millones.

Antes de fin de mes debería ingresar el cuarto desembolso de u$s 1000 millones y durante abril, los u$s 1000 millones restantes.

Auxilio de China: activan el swap y llega desembolso de u$s 1000 milllones

Los desembolsos no dejan de ser préstamos que asume el BCRA, los cuales ya estaban contabilizados como reservas pero sirven para que la entidad que preside Miguel Pesce pueda volcarlas al mercado cambiario.

Organismos

En paralelo ayer el Gobierno informó desembolsos de organismos internacionales. La CAF (ahora Banco de Desarrollo de América Latina) transferirá u$s 285,4 millones mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) concretó ayer el giro de u$s 395 millones.

Estos desembolsos ya fueron anunciados anteriormente por el Ministerio de Economía, y "son de libre disponibilidad", según consignó una fuente del BCRA.

Una ON de YPF, vencimientos de Santa Fe y más importaciones de gas se llevaron u$s 261 millones en otra rueda de operaciones negativa para el Banco Central.

"Para las empresas que comercialicen con China en monedas locales, es decir que paguen en yuanes, ahora se evalúa también la posibilidad de cambiar los plazos de pagos" agregó.

Más drenaje

A este festival de desembolsos se le contrapuso las reservas que debió sacrificar el Banco Central en el mercado cambiario.

El total ascendió a u$s 261 millones, con demanda de divisas por parte de YPF por u$s 20 millones para el pago de una Obligación Negociable; de Santa Fe por u$s 26 millones para un bono de la provincia y, lo más importante, de Enarsa por u$s 262 millones para el adelanto de pago de GNL.

La demora en la gestión de Alberto Fernández para construir el gasoducto desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires no es gratuita: en lugar de contar con dólares de exportaciones de gas, hoy se pagan importaciones.

Empresarios del sector energético dudan incluso de que pueda llegar a estar operativo para el 20 de junio como señaló en reiteradas ocasiones el titular de Enarsa, Agustín Gerez.

"Esos pagos estaban previstos de afrontar y no alteran la previsión del BCRA para el primer trimestre del año", señalaron tras el cierre de las operaciones fuentes del BCRA.

Contexto preocupante

El contexto internacional adverso se suma a la sequía y a la mala praxis oficial en las complicaciones que afectan al mercado cambiario.

La crisis en bancos de Europa y Estados Unidos cedió al menos en la primer jornada de la semana, con la preocupación centrada en la suerte del First Republic con caída superior al 40% en Nueva York.

Todo indica que en la reunión de la Reserva Federal en las próximas horas no se dispondrá un nuevo incremento de las tasas de interés. Precisamente esa suba de rendimientos, la más pronunciada y veloz en la historia económica reciente en los Estados Unidos, gatilló pérdidas en bancos que no se cubrieron ante ese escenario.

En la plaza local la gran incertidumbre pasa por las elecciones presidenciales y si el Gobierno logrará llegar a octubre sin haber provocado una brusca devaluación.

Ante las versiones imperantes sobre un eventual desdoblamiento cambiario, desde el BCRA y el Ministerio de Economía descartaron esa medida que, dicho sea de paso, el propio Fondo Monetario rechaza. La realidad es que el mercado cambiario se encuentra de hecho desdoblado y en muchas versiones.

Ante el cepo existente cada vez más estricto a importadores, cada vez es mayor la cantidad de empresas que recurren al contado con liquidación para los pagos al exterior. Lo mismo para compras de divisas con diversos destinos.

Así, el dolar comercial sería el actual tipo de cambio oficial, y el financiero el "MEP" o el "contado con liquidación". El desdoblamiento ya existe.