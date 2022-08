Reservas: se cortó la racha negativa, el Central volvió a comprar y arrancó el dólar-soja

El Banco Central obtuvo este miércoles un saldo a favor tras su intervención en el mercado oficial de cambios. Lo hizo después de diez ruedas consecutivas de ventas de reservas, ayudado por una menor demanda para importación de energía y la incursión del esquema de incentivo a la liquidación de dólares del agro.

La autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con compras netas por alrededor de u$s 15 millones. De este modo, los saldos negativos en sus intervenciones cambiarias se recortaron aproximadamente a u$s 770 millones en el mes y u$s 270 millones en el año.

Este miércoles se observó una importante reducción en la demanda para la importación de energía y combustibles. Los pedidos de compra por este concepto significaron unos u$s 50 millones, lo que presenta menos de la mitad de lo que se venía registrando diariamente durante las últimas semanas.

Respecto de las primeras operaciones con el "dólar-soja", desde el Central explicaron que se trataron de "una decena de operaciones de poco monto, concentradas en una sola entidad cooperativa. Sirvieron para comprobar el funcionamiento del sistema para el banco y para los chacareros para certificar que el esquema funciona".

