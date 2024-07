Reservas del BCRA caen: cuál es la intervención para frenar al dólar

Las reservas del Banco Central cayeron casi u$s 600 millones, al descender de u$s 26.992 millones a u$s 26.399 millones, pero no fue por intervención en el mercado de cambios, sino por el pago de Bopreal para los importadores.

Pero esta pérdida será compensada, porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento por u$s 647,5 millones para la Argentina, en una operación que se genera a partir de la reasignación de recursos previamente aprobados.

El desembolso de los u$s 647,5 millones es parte de un acuerdo para nuevas operaciones de crédito previstas para lo que resta del año por u$s 2195 millones adicionales que apuntan a sostener la cuenta de las reservas del BCRA.

Cuenta comercial

Se prevé por ejemplo que la cuenta comercial energética se de vuelta a partir de agosto y traerá alivio porque el déficit estacional de junio-julio explica el 100% de la caída de las reservas, excluyendo el pago de bonares y globales.

Como la balanza energética pasará de -u$s 700 millones en julio a positiva en agosto y +u$s 400 millones en septiembre, se espera que vuelvan las compras de reservas durante a partir del próximo mes.

MEP y CCL para arriba

El dólar subió 2% en el MEP y también el contado con liquidación, a valores de $ 1280; no se observó intervención del Gobierno, que desde el jueves de la semana pasada que no aparece por las pantallas.

"Se ve cuando operan", dicen los mesadineristas con años en la City, que calculan que desde el anuncio de que iban a intervenir, apenas habrían utilizado unos u$s 40 millones.

De hecho, las ventas netas de reservas de u$s 81 millones de la rueda del miércoles fue para el pago de importaciones. Una solo cerealera vendió u$s dos millones de nominales y muchos decían que era el BCRA.

Blue en baja

Con un blue que es denominado el dólar psicológico en la calle y que bajó 1% a $ 1370, las aguas se mantienen tranquilas, en especial con una inflación que en julio será la más baja del año, rondando entre el 3,7% y el 3,8%, de acuerdo a los últimos datos del Indec que sigue manejando el massista Marco Lavagna, pero que ahora le pasa los anticipos al ministro Luis Caputo.

"Cayó fuerte la demanda financiera: hay que pensar que es un mercado con oferta inelástica y demanda muy elástica. Cuando todo el mundo busca cobertura la oferta de dólares se retira, entonces es el peor de los mundos. Acá la demanda de cobertura bajó y la oferta apareció porque el Banco Central le puso techo", advierte un avezado bróker con estrechos lazos con los funcionarios de turno.

Baja de tasas

De hecho, detalló que en la última licitación tenían margen para dejar la tasa debajo del 4% mensual y prefirieron no hacerlo. "Quieren matar definitivamente la corrida", explica. Además, no descartan que dentro de 60 días podría haber una convergencia entre el IPC con el crawling peg del 2% mensual.

Caputo espera una inflación que comience con 1% o 0% en septiembre y que a partir del tercer trimestre la preocupación es que el tipo de cambio financiero quede debajo de 1100 pesos. Entre risas dijo que Santiago Bausili tendrá ese problema de ahora en más.

El REPO

De la reunión de las Alyc del martes, una parte del mercado tomó distancia del optimismo oficial respecto del Repo. En todo caso, dudaban acerca de la posibilidad de cancelar la deuda hasta enero de 2026 con la garantía de bonos como se anunció.

Apelaban a cálculos de la consultora 1816 que "el Central hoy en día tiene en su balance bonos soberanos en dólares por apenas u$s 1696 millones VN, de los cuales casi todos son bonares, por lo que difícilmente pueda instrumentarse ofreciendo bonos en garantía (a menos que el Tesoro antes haga un canje de Letras Intransferibles por globales)".