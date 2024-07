Efecto blanqueo: cómo ganar plata sacando dólares del país

Un dólar MEP que bajó 2% a $ 1296 y un contado con liquidación que descendió en la misma medida a $ 1294 marcan lo que, en la jerga financiera, significa un canje negativo.

El canje se le llama a mandar plata a cuentas del exterior, que siempre solía estar en positivo, lo que quiere decir que el CCL vale más caro que el MEP. Ahora es al revés, porque hay más demanda por traer plata al país que para sacarla.

Si bien la diferencia es mínima, de apenas $ 2 que se gana por cada dólar, el hecho es que no se debe pagar nada para quienes quieran fugar plata, porque no hay demanda para hacerlo.

Blanqueo

Por un lado, hay más interés en la repatriación para aprovechar el blanqueo de capitales. De acuerdo con un informe de Quantum, la consultora de Daniel Marx, lo que podría provenir del blanqueo de capitales en su primera etapa, que podría agregar oferta por entre u$s 2500 millones y u$s 4000 millones al CCL.

"Entre los factores generadores de oferta tanto en el MULC como en el CCL también están la liquidación retenida de exportaciones agrícolas que se estiman en el orden de u$s 10.000 millones".

For export

Además, se prevé generar mayor oferta de moneda extranjera en el CCL por exportaciones de servicios: quienes exporten servicios no están obligados a liquidar divisas en el MULC por hasta u$s 24.000 anuales, cuando hasta ahora era por la mitad.

Es difícil estimar una cifra de lo que actualmente se canaliza por el CCL por este concepto, pero para dar alguna idea de magnitud, en el primer trimestre de 2024 se exportaron servicios de informática, información y comunicación por u$s 2500 millones en base devengado, mientras que en la caja se registraron ingresos por solo u$s 200 millones.

También puede pesar en este caso alguna consideración impositiva sobre la conveniencia o no de utilizar la flexibilización propuesta por el Gobierno.

CCL afloja

Por otra parte, habrá menos demanda al contado con liquidación para pagar importaciones, ya que desde el 1° de agosto se reduce el plazo de pago de importaciones de cuatro cuotas a dos cuotas mensuales de 50% cada una.

Desde Quantum estiman que agregaría demanda a la ya existente en el MULC por u$s 1200 millones mensuales según los niveles actuales de importaciones: hoy se pagan u$s 3800 millones mensuales. Dicho de otra manera, quitaría presión al CCL por u$s 1200 millones mensuales.

Dólar blend

Desde la consultora Outlier agregan que parte importante de la caída del CCL puede haberse explicado por el buen nivel de las liquidaciones agropecuarias que aportaron oferta via el blend de 80% oficial 20% CCL y al impacto sobre las expectativas de los anuncios de flexibilización en los plazos de acceso de los importadores al segmento oficial del mercado de cambios.

"El impacto de estos anuncios no es inmediato respecto de la demanda de divisas por este motivo en el segmento oficial y el CCL, ya que aún está vigente la restricción cruzada. Sin embargo, creemos que se inicia un proceso progresivo de migración que impacta en expectativas y contribuye a quitarle presión de demanda al CCL".

Normas del BCRA

Recuerdan que el BCRA reconoció recientemente que más de tercio de las importaciones del primer semestre de 2024 se pagó vía CCL y que dicho flujo superó a la oferta comercial derivada vía blend a dicho segmento durante ese mismo período.

Por último, la calma cambiaria estaría garantizada desde el Gobierno por intervenir directamente en el CCL y MEP. Es a través de oferta del BCRA haciendo arbitraje de compras netas en el MULC con tope en una contracción monetaria de $ 2,4 billones, el equivalente a u$s 1700 millones al tipo de cambio actual, con forma y frecuencia de intervención a discreción del BCRA.