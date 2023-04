Reservas del Banco Central en la cuerda floja: quién es el verdugo

"Una hemorragia de dólares histórica", titula GMA Capital uno de los puntos de su informe, donde destacan que en marzo el Banco Central vendió u$s 1915 millones al sector privado, tratándose así del peor marzo desde 2018, cuando no había cepo, en la previa a la crisis cambiaria.

Como resultado, el primer trimestre de 2023 carga ahora con el récord de ventas netas acumuladas por u$s 2996 millones. Este resultado, aún con restricciones cambiarias, también fue peor que el de 2018 y de las últimas dos décadas.

El culpable

En el gabinete económico cargan todas las tintas sobre la sequía. Su efecto, indican, explica en su totalidad la diferencia entre la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional y la alcanzada al final del primer trimestre de 2023.

En sus estimaciones previas, el cálculo de caída de ingresos vinculados a las exportaciones agropecuarias se había previsto en u$s 4200 millones, mientras que al final del trimestre, los números mostraron que el efecto fue de u$s 6400 millones.

En caída libre

Esta caída se puede observar en la liquidación del complejo cerealero, que alcanzó los u$s 8700 millones en el primer trimestre de 2022 frente a los u$s 2300 millones del mismo período de este año, neteando los efectos de la prefinanciación de exportaciones y de los programas de incentivo a la liquidación de soja realizados en el segundo semestre del año pasado.

"De haberse cumplido la expectativa de liquidación del complejo cerealero, se hubiese podido cumplir la meta del trimestre con el Fondo Monetario Internacional", reflexionan en el Gobierno.

Plata que va y viene

El viernes, precisamente, el FMI giró u$s 2500 millones, con lo que las reservas brutas alcanzaron los u$s 39.055 millones, aunque sólo hasta mediados de mes, cuando haya que devolverle lo prestado a cortísimo plazo.

De ahí que desde GMA hicieron hincapié en que el estado de las reservas del BCRA es crítico: "No sólo las netas rozan los u$s 1000 millones, sino que, si a ellas descontamos el oro y los DEG, las reservas líquidas son negativas en más de u$s 5000 millones. Es cierto que la gestión actual pasó por momentos aún más críticos en este frente: para la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía el stock llegó a marcar un rojo de u$s 10.000 millones".

Lo peor está por venir

Pero lo que más zozobra produce es que lo peor de la sequía aún no se hizo notar. La cosecha gruesa (la más afectada por las condiciones climáticas) comienza a liquidarse estacionalmente a partir del segundo trimestre.

Además, el drenaje actual se debe en gran medida a las SIRA aprobadas para importaciones de los últimos meses de 2022. Hoy el Central está cerrando el grifo por este frente. Habrá que ver sus consecuencias en el nivel de actividad.