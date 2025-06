¿Optimismo en Wall Street? Dos importantes bancos mejoraron sus proyecciones para el S&P 500 en 2025

Las políticas arancelarias que aplicó el presidente Donald Trump generaron no solo un cimbronazo en la economía mundial y una guerra comercial sin precedentes en el último tiempo, sino también un impacto a gran escala en los mercados bursátiles.

Producto de la incertidumbre y el temor a una potencial recesión , Wall Street reaccionó de forma negativa al conjunto de medidas. En ese sentido, todo estalló cuando el mandatario de los Estados Unidos anunció un fuerte incremento de impuestos para las importaciones a decenas de naciones.

A partir del 2 de abril, el S&P 500 -indicador que agrupa a las principales 500 empresas de Estados Unidos- cayó más de un 10% en apenas dos días, un desplome que, según rememora un artículo de The New York Times, se puede comparar con " algunos de los peores días de la venta desencadenada por la pandemia de marzo de 2020 y, antes de eso, a la crisis financiera de 2008 ".

Sin embargo, presionado por la política global y el propio Wall Street, Trump fue reduciendo sus pretensiones en materia arancelaria y abriendo caminos de diálogos, lo que permitió a la bolsa de los Estados Unidos dejar atrás la volatilidad y encontrar la calma en las últimas semanas.

Si bien algunos analistas creen que el riesgo sigue latente, dos importantes bancos actualizaron ahora sus proyecciones para el S&P 500, y volvieron a la positividad pre-aranceles: hoy en día, aseguran, este tiene un gran potencial de suba.

Precisamente, a raíz de los cambios en el aspecto político-comercial, Deutsche Bank, uno de los bancos más grandes de Alemania, revisó al alza su proyección para el índice bursátil, por lo que estimó que, para fin de año, alcanzará una apreciación superior al 10%.

Las políticas arancelerias de Trump generaron un fuerte desploma de las acciones y bonos en Wall Street

Por su parte, Barclays fue uno de los primeros bancos de inversión en elevar su estimación para el S&P 500. Justamente, la entidad del Reino Unido aumentó su objetivo de cierre para 2025 (de 5.900 a 6.050 puntos). Esta decisión se produjo al considerar que lo peor de "la incertidumbre máxima" producto de las políticas de Trump, ya quedó atrás .

Por qué hay potencial de suba para el S&P 500, según Deutsche Bank y Barclays

Ambas entidades mejoraron sus proyecciones respecto al índice más representativo de los Estados Unidos, aunque advirtieron que la administración de Trump actuó sin medir el impacto económico o político.

Según los analistas del banco alemán, su revisión se alinea a la decisión del Gobierno de reducir los aranceles efectivos del 26% al 17% , una medida que se tomó con cierta rapidez a raíz de la reacción negativa que se produjo en Wall Street.

No obstante, como respuesta a las medidas arancelarias, el Deutsche Bank había recortado en abril su proyección de ganancias por acción (EPS) para 2025: pasó de u$s 282 a u$s 240. Ahora, tras el giro estratégico de la Casa Blanca, la estimación se ubicó en u$s 267, con un sesgo más favorable.

"Las relajaciones arancelarias que hemos visto hasta ahora han reducido significativamente los arrastres directos e indirectos", señala la entidad, haciendo énfasis en su moderación respecto al potencial del índice bursátil.

En tanto, los estrategas de Barclays detallaron que la superación del pico de incertidumbre comercial generó "un potencial alcista incremental en la valoración", que, además, se apoya en expectativas de un entorno fiscal y regulatorio más favorable en el mediano plazo.

Deutsche Bank y Barclays mejoraron sus proyecciones en 2025 para el S&P 500

A su vez, el banco de inversión reveló que su objetivo para el S&P 500 al cierre de 2026 se ubica en 6.700 puntos, impulsado por una estimación de beneficios por acción de u$s 285. Ahora bien, pese a la guerra comercial, mantiene para el 2025 su proyección de EPS en u$s 262 .