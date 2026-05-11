UBS alertó sobre la concentración dentro de los índices estadounidenses consecuencia de la volatilidad provocada por el conflicto entre EE.UU. e Irán; y en paralelo, habla de oportunidades para rebalancear los portafolios de inversión hacia bonos de calidad, mercados asiáticos y sectores vinculados a la inteligencia artificial. De acuerdo con el reporte semanal “Weekly Global”, el banco suizo señaló que, pese al incremento de las tensiones geopolíticas y el repunte en los precios del petróleo, los mercados accionarios globales han mostrado resiliencia ante la expectativa de una eventual solución diplomática entre Washington y Teherán. Sin embargo, el incremento de 8.2% que acumula el S&P 500 en lo que va del año -impulsado principalmente por las grandes empresas tecnológicas- encendió los focos amarillos de UBS, ya que refieren ha elevado los riesgos de concentración dentro de los índices bursátil. “El reciente rally ha dependido de una contribución desproporcionada de las firmas de gran capitalización tecnológica”, indicó la institución financiera, que recomendó complementar posiciones tradicionales en índices ponderados por capitalización con estrategias de igual ponderación. UBS también mantuvo una visión favorable sobre compañías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial, en medio de la expectativa por los próximos reportes trimestrales de firmas como NVIDIA, así como empresas relacionadas con infraestructura tecnológica, semiconductores y gasto en centros de datos. El banco destacó que la temporada de reportes corporativos en EE.UU. continúa mostrando fortaleza. El S&P 500 apunta a registrar un crecimiento de ganancias por acción de 17% en el primer trimestre, el mayor en cuatro años, apoyado principalmente por las tecnológicas, aunque con señales de expansión hacia otros sectores. Ante este escenario, UBS reiteró su preferencia por sectores como consumo discrecional, financieros, salud, industriales y sector público (utilities) dentro del mercado estadounidense. La firma también recomendó ampliar exposición hacia Asia-Pacífico, especialmente en China, Japón, Corea del Sur y Australia, donde observa valuaciones rezagadas y una aceleración en el crecimiento de utilidades corporativas. “Creemos que los inversores deberían considerar oportunidades más allá de EE. UU. para diversificar. Con un impulso de beneficios en aceleración y unas valoraciones aún muy descontadas frente a la renta variable global”, explicaron en el documento. La firma señaló que, ante el conflicto en Medio Oriente, las presiones inflacionarias se mantienen latentes por lo que la expectativa de un endurecimiento en la política monetaria de los bancos centrales seguirá siendo el foco, motivo por el que no se esperan más recortes, pese a que los mercados han reducido apuestas de flexibilización monetaria debido al impacto inflacionario del alza en los precios energéticos. Por ello, consideró que el reciente aumento en los rendimientos de los bonos gubernamentales representa una oportunidad para asegurar tasas elevadas antes de posibles recortes por parte de la Reserva Federal. Además, proyectó que el oro podría alcanzar nuevos máximos históricos hacia finales de 2026, con precios cercanos a 5,900 dólares por onza, conforme el mercado vuelva a descontar una política monetaria más flexible en EE.UU.