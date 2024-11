Récord de colocación de ON por el blanqueo: cuáles son las recomendadas

Octubre fue un mes récord de colocación de deuda corporativa en el mercado de capitales. Incentivado por los dólares del blanqueo y la posibilidad de financiarse a tasas bajas, el sector privado colocó Obligaciones Negociables por u$s 2581 millones, superando en un solo mes colocaciones de años previos, como 2018, 2022 o 2023, en los cuales las emisiones no superaron los u$s 2000 millones.

Así, se aceleró una tendencia que había tomado impulso en septiembre, cuando las empresas habían colocado en el mercado deuda por u$s 1150 millones. Aprovechando la alta liquidez en dólares por la Etapa 1 del blanqueo y el relajamiento monetario de la Reserva Federal, las compañías argentinas buscan financiarse a tasas bajas y con mayor duración, mejorando su perfil de deuda.

"El financiamiento en dólares por parte de los privados alcanzó los u$s 2581 millones en octubre, totalizando los u$s 7525 millones en lo que va del 2024", aseguró un informe de la consultora Invecq, que destacó que el sector energético fue el que más emitió deuda, representando tres cuartas partes de lo colocado este año.

"La colocación de instrumentos en las últimas semanas, en donde se destacaron las colocaciones en dólar MEP, responde en gran parte a los flujos de dólares provenientes del blanqueo que ahora se volcaron al mercado", explicó Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI.

"No quedan dudas que las tasas a las que estuvieron colocando las empresas entre 5,5% y 7,5% para un rango de 24 a 48 meses son producto de esta situación, en especial, dada la cercanía de la tasa de los bonos del Tesoro de EEUU en 4,3%. Por el lado del flujo local todavía hay lugar para que se mantengan estas tasas de corto plazo, aunque es verdad que no son sostenibles en el largo plazo", agregó Siaba.

Juan Pedro Mazza, estratega en renta fija de Cohen, asegura que gran parte de las nuevas Obligaciones Negociables se usaron para rollear vencimientos de este año o de 2025: "Las compañías energéticas eran naturalmente las que más tenían que salir a colocar. Es el sector con mayor potencial de Argentina, donde más se busca financiamiento".

El boom de colocaciones, que en lo que va de este año quintuplicó las del año pasado, parece estar cerca de agotarse. "Da la sensación de que lo grande ya pasó, sobre todo porque los principales colocadores ya colocaron: YPF, Pampa Energía, Galicia, Panamerican, Vista", agregó Mazza.

De esta forma, se está cumpliendo lo que el Gobierno había estipulado: los dólares del blanqueo están convirtiéndose en financiamiento para empresas, con el objetivo de reactivar la actividad económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado en septiembre que las divisas irían "a financiar al sector privado".

Papeles recomendados

Las ON alcanzaron en octubre un techo en rendimientos entre 7% y 8% anuales.

En relación a las oportunidades para los inversores, en Cohen sugieren apostar por bonos largos: "Recomendamos estirar duration, los bonos largos de Transportadora de Gas del Sur que es el TSC3O que tiene TNA 7,2%, el largo de YPF que es el YMCXO que tiene TNA 7,4% y Pampa Energía que es el MGCMO que tiene una TNA de 7%".