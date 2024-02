Mensaje de los bancos de Wall Street: priorizar lo fiscal, no las "Bases"

La caída del proyecto de ley "Bases" el martes en Diputados provocó una suba de 5,4% en el riesgo país y en la plaza cambiaria el dólar libre ganó 2% a $ 1170 y el MEP se incrementó 1,6% a $ 1206.

Los ADR en Wall Street llegaron a caer hasta 10% y las acciones en la Bolsa de Buenos Aires retrocedieron también más de 5,2%, según el índice S&P Merval. Era previsible: el mercado había ganado confianza en base a que ese proyecto oficial transitaba con dificultades pero sería aprobado en la cámara Baja. Ayer fue tiempo de devolver utilidades.

Urgencia en Wall Street

Los informes de los principales bancos de inversión a sus clientes no se hicieron esperar. El Barclays difundió su análisis bajo el título "Milei sufre importante revés en el Congreso".

"Un posible referéndum no vinculante sobre el proyecto de ley aumentaría significativamente la incertidumbre política. Creemos que archivar el proyecto de ley y priorizar el paquete fiscal sería un mejor paso hacia el fomento de la estabilización", aconsejó la entidad.

Respecto a un hipotético plebiscito, todos los analistas coinciden en que provocaría mayores efectos negativos. Recuérdese que una consulta vinculante debe contar con aprobación del Poder Legislativo para realizarlo mientras que una no vinculante no tiene consecuencias directas ni garantiza que sea convertido en ley.

"Una vez que el paquete fiscal se eliminó del proyecto de ley general, había pocas partes de las propuestas restantes que hubieran tenido un impacto en las cuentas fiscales. En cambio, la mayor parte del proyecto de ley contenía profundas reformas estructurales destinadas a mejorar la competitividad de la economía argentina y el crecimiento a mediano plazo. Pero no contenía los artículos más cruciales y urgentes necesarios para la estabilización: el paquete fiscal", agregó Barclays.

"La mayor parte del proyecto de ley contenía profundas reformas estructurales destinadas a mejorar la competitividad de la economía argentina y el crecimiento a mediano plazo. Pero no contenía los artículos más cruciales y urgentes necesarios para la estabilización: el paquete fiscal" (Barclays)

"Para respaldar el anclaje de las expectativas y la estabilización de la inflación, en nuestra opinión, la mejor estrategia para el Gobierno en el futuro sería centrarse en el paquete fiscal. Más importante aún, creemos que la presión del mercado podría empujar al Gobierno a demostrar que tiene un camino a seguir con un paquete fiscal revisado más temprano que tarde. Si, en cambio, el Gobierno se concentra en impulsar el resto del proyecto de ley general en lugar de priorizar el paquete fiscal, creemos que los riesgos para una trayectoria exitosa de estabilización podrían aumentar", advierte.

Por su parte, el JP Morgan emitió un informe titulado "El revés en el Congreso obliga a la administración a recalcular la estrategia a seguir".

En un análisis más político que económico indicó que se abre "una bifurcación política: insistir en negociar con los gobernadores (con concesiones adicionales) o buscar movilizar a los votantes que apoyaron las propuestas de Milei en la segunda vuelta aprovechando su todavía alto índice de aprobación", indica JP Morgan.

"Esta segunda vía -agregó el banco de inversión- sería consistente con la de consulta popular no vinculante. Pero cabe señalar que dicha estrategia per se no resuelve el desafío planteado por el Legislativo. Además, los tribunales podrían impugnar la convocatoria. Por lo tanto, nos enfrentamos al primer período de mayor incertidumbre política, con posibles implicaciones en la brecha cambiaria en el corto plazo", concluyó.

Desafío de corto plazo

De corto plazo, el equipo económico tiene por delante hoy la licitación de los Bopreal serie II cuyo resultado puede ser clave para mercado en función de si se mantiene la alta demanda por este título.

La semana próxima se conocerá el IPC de enero. Si fuera sustancialmente menor al 20%, sería buena señal para los mercados. El martes 20 saldrá el resultado fiscal de enero, que el ministro Luis Caputo anticipó que sería superavitario.

¿Será oportunidad de compra la caída de las "Bases"? No son pocos los que piensan que sí.