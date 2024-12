Rally en Wall Street y avalancha de dividendos en diciembre: cuáles son los papeles que pagan

El último mes de año llega con una importante cantidad de empresas pagando dividendos.

Esto coincide con un rally del mercado, el cual se aceleró tras la victoria de Trump y deposito a los papeles en Wall Street en máximos históricos y con retornos elevados en 2024.

Cuáles son las acciones que recomiendan los analistas para el último mes del año.

Pago de dividendos en diciembre

Arranca una avalancha de pagos de dividendos en Wall Street al cierre del año.

Dentro de la primera quincena del mes de diciembre distribuyen dividendos grandes compañías en EE.UU. como Goldman Sachs, Lockheed Martin, McDonald's, Nike, Haliburton, Schlumberger, BlackRock, Nvidia, Qualcomm, Bank of América, General Motors, Kimberly Clark, Nasdaq, Pepsi, Google, Fedex, Fidelity, United Health, Occidental Petroleum, Travelers y HP.

Estas compañías pagan un dividend yield de entre 0,4% y hasta 4,5%.

Dentro de la segunda quincena es el turno de ADP, Dominos Pizza, Gilead, Motorola, Thermo Fisher, Wal-Mart, AIG, Iron Mountain, Merck, Best Buy, entre las compañías más conocidas en Wall Street.

Estas también distribuyen dividendos con un dividend yield de entre 0,4% y 4%.

Dado que el contado con liquidación se ubica en niveles cercanos a los $1100, acumulando una merma del casi 20% desde los máximos, cobrar dólares hoy en día puede resultar interesante para el inversor.

Por lo tanto, seleccionar papeles que pagan dividendos de manera periódica podría ser una alternativa interesante para llevar a cabo dicha estrategia.

Cuando una compañía obtiene ganancias, las mismas pueden ser reinvertidas en el negocio de la empresa, o bien, distribuir dicho beneficio a sus socios, es decir, los accionistas.

Si bien las compañías en Wall Street suelen pagar dividendos a sus accionistas de manera periódica, no todas las empresas lo hacen. Es decir, se trata de una estrategia de cada una de las empresas en función de su negocio y flujo de caja con el que cuenten.

Por otro lado, la periodicidad de pago también es una política de cada compañía, del mismo modo el dividend yield que deciden pagarle a sus socios.

Lo cierto es que no todas las compañías deciden devolver la ganancia a sus accionistas ya que no todas ganan dinero y, además, no todas las compañías están en la misma fase de maduración de su negocio como para retribuir el flujo a los accionistas.

Las compañías que distribuyen ganancias en general son aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que, por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.



Por lo general, las compañas listadas como Cedear tienen políticas de dividendos establecidas, pagando regularmente a sus accionistas.

Lo interesante para los inversores en la bolsa local es que los dividendos de los Cedear se abonan en dólares.

Por ello, el inversor que apuesta al Cedear de compañías que pagan dividendos, además de ganar por la apreciación de la acción, también apuesta al cobro de dólares mediante los dividendos.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, explicó que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", comentó Castro.

Además, agregó que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que "las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo".

El Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear", dijo Castro.

Wall street en máximos

Los principales índices accionarios en Wall Street arrancan el último mes del año en máximos históricos y con ganancias abultadas.

El Dow Jones sube 19,4% en 2024, mientras que el S&P500 sube 26,7% en lo que va del año.

Por su parte, el sector tecnológico acumula ganancias de 24,5% en los primeros 11 meses del año actual.

Las acciones tomaron un nuevo impulso luego del resultado electoral que dejó a Donald Trump como el ganador y proximo presidente de EE.UU. por los proximos 4 años.

Solamente en el último mes, el S&P500 subió 5,3%, mientras que el Dow. jones se disparó 6,3%.

Por su parte, el Nasdaq aumentó 5,7% desde la victoria de Trump.

Johanna Kyrklund, Group Chief Investment Officer de Schroders, indicó que espera mayores subas en las acciones.

"La victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos no ha cambiado nuestra postura positiva sobre la renta variable global, con una preferencia por las acciones estadounidenses. Seguimos viendo un aterrizaje suave de la economía estadounidense. Es probable que la política fiscal siga siendo favorable", comentó Kyrklund.

De los últimos 12 meses, el S&P500 muestra ganancias 10 de ellos, lo cual marca que el rally del mercado no solo ha sido impresionante en términos de magnitud, sino también que ha sido muy persistente a lo largo de todo el ultimo año.

Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, considera que es probable ver algun recorte en las acciones en Wall Street luego de las fuertes subas que evidenciaron las mismas.

De cualquier manera, esperan mayores ganancias a futuro en las mismas.

"Entendemos que si bien podría haber alguna toma de ganancia debido a la intensidad de la suba reciente en el marco de la elección ganada por Donald Trump en Estados Unidos, seguimos viendo valor ya que la reciente temporada de balances mostró que las empresas siguen sorprendiendo positivamente. Las empresas de S&P 500 han incrementado sus ganancias 8% en el tercer trimestre, lo cual es el doble de las expectativas", dijo Ruiz Guiñazú.

Altas valuaciones en Wall Street

A su vez, el rally de los papeles ubicó a las valuaciones de las compañias en Wall Street en niveles elevados.

Analizando, por ejemplo, el ratio Price Earning forward a 12 meses del S&P500, el cual suele ser un indicador popular para medir las valuaciones de las acciones, el mismo se encuentra en su nivel más alto (22,2) en más de 3 años.

El actual valor del indicador se ubica por encima del promedio de los últimos 5 años (19,5), así como también lejos de su promedio de 10 años de 18 veces ganancia.

Esto podría indicar que el precio de las compañías en Wall Street se encuentra en valores altos.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, indicó que alertó que las valuaciones del mercado americano se encuentran elevadas.

"El S&P500 opera con un P/E Forward, cercano al 22, lo que está por encima de su promedio de los últimos 30 años. Además, se ve una alta concentración en acciones dentro del índice. Hoy 10 las acciones del índice explican casi el 36% de la capitalización del mercado. Todo ello nos lleva a pensar que el escenario hacia adelante luce desafiante", comentó Álvarez.

En ese sentido, Álvarez considera que luce clave en este momento la diversificación del portfolio, junto con la selectividad de los activos a agregar en la cartera.

"Vemos que tiene sentido la diversificación en acciones internacionales para complementar una cartera con exposición a Estados Unidos. Por otro lado, con la reciente suba en las tasas de interés, los bonos vuelven a ser atractivos", dijo el CEO de IMSA Alyc.

Dada que las acciones tecnológicas son las que más share tienen dentro del S&P500, Álvarez también advierte sobre el potencial que estas tienen hacia adelante.

"Vemos que las expectativas de crecimiento de ganancias hacia adelante, sobre todo el sector tecnológico, cada vez se hacen más desafiantes. Por ello creemos que es clave la diversificación", indicó.

En cuanto a una oportunidad de corto plazo, Ruiz Guiñazú ve valor en Mercado Libre.

"En un contexto muy favorable para las empresas tecnológicas, Mercado Libre tuvo una baja de 15% el día después de presentar su balance que para nosotros es muy exagerada. Luego de caer hasta tocar su media móvil de 200 días en la rueda del jueves 7 de noviembre y cotizar a $1755 por acción vimos que la acción se recompuso rápidamente. Esto nos hace creer que podría volver a máximos de corto plazo, lo que representaría una suba de 10%", afirmó.