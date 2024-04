Rally argentino: una historia más local que global en la tercera revolución del mercado

El rally de los activos argentinos que se observa desde hace varios meses, a partir del triunfo de Javier Milei en la segunda vuelta electoral, trae a la memoria otros momentos en los que el mercado operó con mucho optimismo, como ocurrió entre 2016 y 2017, tras la llegada de Mauricio Macri al poder, o a principios de los 90', con Carlos Menem.

Desde el triunfo electoral de Milei, los bonos en dólares más que duplicaron sus valores y el riesgo país cayó a mínimos desde 2020. A la vez, el repunte de las acciones lleva al índice S&P Merval a máximos desde el derrumbe que se registró tras el triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las PASO de 2019.

En lo que va de 2024, el S&P Merval acumula una mejora de 24% en dólares. El avance representa casi la totalidad del rendimiento que registró el índice bursátil local durante el primer año completo de la administración de Macri, en 2016. Cabe resaltar que el punto de partida actual es más bajo y el contexto es distinto.

Semejanza y diferencia



El economista Gustavo Ber afirma que el rally actual, al igual que los que hubo con Macri y Menem, está sustentado en la expectativa positiva de los inversores respecto a un cambio de régimen que implique la corrección de los fuertes desequilibrios en la macroeconomía argentina y el ordenamiento de las cuentas públicas.

Una de las principales diferencias, de acuerdo con Santiago López Alfaro, titular de Patente de Valores, es que los repuntes actuales de los activos están generados principalmente por inversores locales y algún fondo especializado en particular, mientras que con los dos ex presidentes mencionados ingresaron fondos del exterior.

"Esta vez, los grandes fondos no entraron y se la perdieron toda. Primero, el posible triunfo de un candidato outsider generaba muchas dudas, no están acostumbrados. El triunfo del mismo candidato les siguió generando dudas. La situación política argentina, si uno no la conoce bien y no entiende bien el país, es de mucha incertidumbre", señala.

Un punto relevante a descartar son los controles cambiarios que rigen en la actualidad. Macri, pocos días después de su asunción presidencial, en diciembre de 2015, liberó las restricciones cambiarias que había aplicado su antecesora, Cristina Kirchner, lo que facilita tanto la salida como el ingreso de divisas del país.

Tomás Ambrosetti, director de Guardian Capital, coincide en destacar la actual ausencia de grandes fondos del exterior invirtiendo en el país. Todos los grandes agentes, sostiene, están a la espera de que el nuevo rumbo que plantea Milei se pueda afirmar para tomarlo como base para el futuro, con mayor probabilidad de certidumbre durante el próximo año.

"El mercado lo que está haciendo ahora es volver a la media. Es importante distinguir que lo está haciendo sin una euforia descontrolada. Lo que estamos viendo es una recuperación de los activos locales después de varios años muy malos, con un marco macroeconómico y político que los perjudicaba", resalta Ambrosetti.

Otro contexto



"Las condiciones no son las mismas. Si bien las reservas del BCRA se están recomponiendo a un ritmo acelerado, el acceso al mercado internacional de deuda no es el mismo que con Macri y la financiación que logró conseguir el ex presidente en ese entonces era mayor", destaca Maximiliano Donzelli, líder de research de IOL.

Por otro lado, de acuerdo con Donzelli, en el arranque de la administración de Cambiemos la actividad económica no estaba tan castigada como se encuentra en este momento, por lo que el equipo económico de Milei deberá buscar una fuerte recuperación para evitar que escale el descontento social.

Además, sostiene, aunque se está observando una rápida desaceleración de la inflación, el avance del índice de precios de hace ocho años mostraba cifras muy inferiores a las actuales y el ajuste de precios relativos que le tocó hacer al equipo económico de Macri se dio en un contexto en el que los salarios reales eran muy superiores a los actuales.