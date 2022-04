Quiénes salieron a vender dólares y por qué

En las mesas vieron a constructoras, mineras y empresas del agro con posturas vendedoras en el mercado del dólar contado con liquidación.

Liquidar dólares

"No pueden liquidar por el contado. Las divisas de exportación ingresan por el MULC. Pueden ingresar capital de trabajo, pero no divisas de exportaciones. Si ingresan capital de trabajo por el CCL, no pueden salir por el MULC. Lo que entró por CCL sale por CCL", describen en el Central.

En las mesas vieron a constructoras, mineras y empresas del agro con posturas vendedoras.

El mecanismo es así: "Las exportaciones sí o sí ingresan por el MULC. Una minera, por ejemplo, que necesite capital de trabajo, podría ingresar por CCL. Pero si el ingreso no está registrado, no van a poder acceder al MULC para repatriar. Tendrán que ir por el CCL".

Efecto fin de mes

Por otro lado, hubo un efecto fin de mes, ya que por lo general, a esta altura del mes, las empresas necesitan pesos para pagar los sueldos y cubrir los cheques con los proveedores, entonces siempre hay necesidad de pesos en la plaza.

El contado con liquidación es una suerte de hermano mayor del blue, ya que mueve más de u$s 50 millones, contra u$s 4 millones del informal, por lo cual marca precio, entonces una caída del CCL provoca, por lo general, una caída del billete.

¿Cómo puede seguir su precio?

"Si el mercado lee que las metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se cumplen con reducción del gasto sino con artilugios contables, es muy probable que la presión sobre el CCL siga aumentando ", conjeturan en las mesas de dinero.