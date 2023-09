Qué pasó con los depósitos en dólares en los bancos tras las PASO

Los depósitos privados en dólares cayeron u$s 58 millones el miércoles de la semana pasada, el peor registro en 14 ruedas, con lo cual la caída del stock suma u$s 301 millones netos desde el 16 de agosto pasado, luego de la devaluación y el sorprendente triunfo de Javier Milei en las PASO.



En total, los depósitos en dólares descendieron u$s 533 millones en el mes, cuando todavía falta el dato del 31 de agosto, el último día del mes.

"Dólar empresas" retrocedió debajo de $ 800: el entramado oculto de su caída

Dólar de las empresas: para cobrar, aplican nuevos tipos de cambio y acortan plazos

Intervención del BCRA

"La intervención del Gobierno en el MEP (que por momentos llegó a rondar los u$s 100 millones diarios) amortiguó considerablemente la caída mensual del stock, sobre todo en la primera quincena. Con estos movimientos, el total quedó en u$s 14.977 millones", revela un informe de la consultora 1816.

Este lunes, los bancos solicitaron al Central primero u$s 44 millones y luego otros u$s 24 millones, con lo cual se pidió efectivo por u$s 68 millones, lo que representa el monto diario más elevado desde el 12 de junio pasado, cuando pidieron u$s 78 millones, según informa Salvador Vitelli, Head de Research de Romano Group.

Comenta que los bancos están líquidos, pues el efectivo en bóvedas es de u$s 4.700 millones y encajes hay por u$s 9.300 millones.

La intervención del Gobierno en el MEP (que por momentos llegó a rondar los u$s 100 millones diarios) amortiguó considerablemente la caída mensual del stock, sobre todo en la primera quincena

Liquidez total

Ramiro Tosi, quien fuera subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía con la anterior gestión de Martín Guzmán, advierte sobre la liquidez del sistema financiero, que tiene para afrontar un retiro de depósitos de casi un tercio del stock, por lo que no habrá problemas ante eventuales retiros

Juan Manuel Carnevale, especialista en mercados de capitales, da a conocer un dato clave que se está manejando entre los banqueros: se espera una salida de depósitos en torno a los u$s 50 millones diarios, una salida normal dentro de lo que es un escenario electoral.

Se espera una salida de depósitos en torno a los u$s 50 millones diarios, una salida normal dentro de lo que es un escenario electoral.

"No se esperan grandes problemas, más allá de las reservas negativas del BCRA, porque se está avanzando en un nuevo plan dólar agro 4, que seguramente va a incrementar las reservas, al punto que ya hay negociaciones en ese sentido", revela.

Retiros

¿Quiénes son, entonces, los que van al banco a retirar los depósitos? En muchos casos se trata de divisas que no salen del banco, aunque cambien de lugar, ya que salen de las cajas de ahorro para ser guardadas en las cajas de seguridad, muchas veces del mismo banco.

Tosi señala que, en general, es esperable que sean ahorristas minoristas quienes vayan a buscar los dólares: "El pequeño y poco informado que suele además ser sensible a distintos tipos de noticias o rumores de todo tipo. Las empresas si necesitaran pesos pueden venderlos por MEP y con eso pagar sueldos. De otro modo tendrían inconsistencias impositivas si venden en blue y luego reingresan esos pesos para pagar sueldos", detalla.