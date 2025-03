Qué pasará con el dólar y la inflación, según las consultoras que releva el BCRA

Los analistas advierten que la inflación tuvo una leve aceleración en febrero, aunque la tendencia hacia los próximos meses seguiría siendo a la baja. Al mismo tiempo, ajustaron a la baja la proyección de avance del tipo de cambio oficial hasta el cierre de 2025, lo que refuerza la expectativa de que este año el Gobierno no aplicará un salto devaluatorio.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría registrado un alza mensual de 2,3% en febrero, según la mediana de los participantes del último Relevamiento de las Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central, publicado esta tarde. La variación implicaría una aceleración respecto al 2,2% de enero.

Sin embargo, de acuerdo con la mediana de los consultados, el IPC en su nivel general cedería a 2,2% en marzo, 1,9% en abril, 1,7% en mayo, 1,7% en junio, 1,6% en julio y 1,5% en agosto. Por lo tanto, a pesar de la eventual aceleración en febrero, se mantiene la expectativa de menor inflación hacia los próximos meses.

En cuanto al mercado cambiario, la mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $ 1069 para el promedio de marzo, lo que implicaría una suba mensual promedio de 1% en la paridad cambiaria. El ritmo de depreciación cambiaria se sostendría durante todo el horizonte mensual encuestado, resalta el Central.

Para diciembre de 2025, el conjunto de participantes de la encuesta pronosticó un tipo de cambio nominal de $ 1175. La suba interanual esperada se ubicó así en 15,1% al cierre de año, lo que significa una caída de 2,5 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento anterior, lo que refuerza la expectativa de estabilidad en el mercado oficial de cambios.

PBI, empleo y tasas de interés



El relevamiento realizado entre el 26 y 28 de febrero también indica que el conjunto de los analistas proyectó que el PBI ajustado por estacionalidad crecerá a un ritmo en torno al 1% en los dos primeros trimestres del año, sin variación respecto a la encuesta anterior.

Los analistas también ajustaron al alza sus proyecciones de crecimiento económico para este año. Los participantes del estudio esperan que el PBI promedio de 2025 se ubique 4,8% por encima del año pasado, lo que significa un aumento de 0,2 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento anterior.

"La proyección del superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero que realizan quienes participan del REM se ubicó en $ 12,1 billones para 2025 ($ 0,4 billones superior al REM previo). El promedio del top 10 pronostica un superávit primario de $ 13,1 billones para 2025. Ninguno de los participantes espera déficit primario para 2025", resalta el documento.

Por el lado de las tasas de interés, los participantes del REM pronosticaron una TAMAR de bancos privados para marzo en 29,7% TNA, lo que equivale a una tasa efectiva mensual de 2,4%. Para diciembre de 2025, el conjunto de los analistas proyectó una TAMAR de 24% nominal anual, lo que representa una tasa efectiva mensual de 2%.

En cuanto al comercio exterior de bienes, proyectan que en 2025 las exportaciones (FOB) totalizarán u$s 83.877 millones, lo que implica un alza de u$s 751 millones respecto a la encuesta previa. En tanto, las importaciones (CIF) ascenderían a u$s 71.733 millones, lo que significa u$s 2.633 millones más que el relevamiento anterior. Así, proyectaron un superávit comercial de u$s 12.144 millones para el año.