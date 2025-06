¿Qué bonos en pesos eligen los fondos de inversión a la espera de una menor inflación?

La curva a tasa fija y CER muestra señales de mayor desinflación a mediano plazo. El escenario de restricción de liquidez hizo que las tasas se desplacen al alza.

Los analistas ven oportunidades de inversión en bonos en pesos de mayor duration para aprovechar el contexto de mayor desinflación esperado por el mercado. Cuáles son los instrumentos preferidos por los fondos de inversión.

Señales positivas en el mercado

Hay varias señales del mercado sobre su expectativa inflacionaria a la baja. La curva a tasa fija se muestra invertida, a la vez que la curva CER ha tomado recientemente una postura similar.

El tramo más corto de la curva rinde 14% de tasa real, mientras que el tramo medio y largo opera con rendimientos de 11% al 10,5%. Si se toma en cuenta la curva de hace 20 ruedas atrás, la misma presentaba una curva positiva y con tasas de 8% en el tramo corto y alcanzando el 10% en el tramo más largo.

El dato de inflación de mayo mejor a lo esperado, combinado con un contexto de falta de liquidez hizo que la curva se invierta y que se desplace al alza.

Los analistas de MegaQM afirmaron que hay una caída en la cantidad de dinero, combinada con un aumento en la demanda de dinero en esta época del año. Todo esto hizo que las tasas reales se desplacen al alza.

"El descenso de la nominalidad en un escenario en donde las tasas de interés se mantuvieron sin cambio, llevó a niveles de tasas reales elevadas, que no se habían dado en los últimos años", dijeron

En esa línea, explicaron que, entre fines de junio y principio de julio se combinan varios factores que llevan a estos niveles de tasas. "La recuperación sostenida de la demanda real de dinero, donde los bancos siguen creciendo en crédito en pesos y achicando sus excedentes de liquidez. A esa expansión de la demanda real de dinero se le suma la necesidad estacional que surge primero por el pago de impuesto (mayo y junio), para luego venir del lado del pago de aguinaldos y vacaciones. Los motivos son similares a los de diciembre, con una escala algo menor", indicaron desde MegaQM.

Desde MegaQM indicaron que la curva pesos viene de varias ruedas con pendiente fuertemente negativa. "Las tasas cortas estaban altas ante la demanda de los bancos y la falta de liquidez que se percibía en el mercado. Pero la última licitación, que todavía no se liquidó, marcó un cambio en ese sentido.

Hasta ahora, el Tesoro podía regular la liquidez en esas licitaciones, cortando más arriba o más abajo en función de cómo estuviera el mercado", explicaron.

El bono preferido por los analistas

La inversión de la curva muestra una expectativa inflacionaria a la baja a mediano plazo y los inversores consideran que es momento de alargar duration en las posiciones en pesos.

Desde Grupo IEB indicaron que, si bien CER también empezó a mostrar una pendiente negativa, los niveles de tasa real en la parte corta no superan el 13,5%.

De esta manera, consideran que sigue siendo más atractiva la curva de Lecap. A su vez, detallaron que los bonos duales siguen mostrando rendimientos superiores a las Lecap, por lo que ven a estos bonos como los más atractivos.

"Los duales operan con tasas por encima de las Lecap y esto los vuelve sumamente atractivos, en especial al TTM26 que tiene la prima a favor con respecto al T13F6. Además, han mostrado ser más resilientes, sin fundamentos técnicos, ante esta suba de nivel de la curva", resaltaron.

El mercado observa un proceso de mayor desinflación hacia adelante. Los break even de inflación marcan una expectativa inflacionaria de 1,5% promedio hasta fin de año, para luego bajar un escalón a 1,4% a comienzo de 2026. Luego, para mediados de 2026, la inflación volvería a descender a niveles de 1% mensual, e incluso debajo de dicha barrera.

Bajo este panorama, los analistas ven a la estrategia de alargamiento de duration en las carteras en pesos como atractivo.

En ese caso, los bonos mas largos son los que mayor atención se llevan.

Justina Gedikian, Analista senior de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros, remarcó existen argumentos para poder tornarse más optimista con los bonos en pesos de mayor plazo.

"En un contexto de desinflación y reconfiguración del esquema monetario, persiste espacio para una compresión adicional de tasas. Esto respalda la estrategia de extender duration a través de Duales como el TTM26 y el TTJ26, que combinan cobertura y rendimientos competitivos frente a los Boncap, y el Bonte 2030 (TY30P), que continúa ofreciendo un retorno atractivo en dólares incluso en un escenario en que la tasa se mantenga en los niveles actuales", explicó.

En ese sentido, proyecta una mayor suba en los títulos en pesos.

"En un contexto de desinflación en curso y reordenamiento del esquema monetario, se consolidan los motivos para estirar duration. Si bien la curva a tasa fija ya descuenta un escenario de menor inflación hacia adelante -reflejado en su pendiente negativa-, creemos que las tasas podrían comenzar a tener mayor recorrido bajista", dijo.

Finalmente, destacaron que el nuevo Bonte 2030 (TY30P) es una buena alternativa.

"Si se evalúa en un horizonte de 12 meses, el TY30P podría ofrecer un rendimiento en dólares atractivo, aun en un escenario de descompresión de tasas. Incluso si las tasas se mantuvieran en los niveles actuales, el tipo de cambio breakeven se ubicaría en $1493", sostuvo.

Desde Research Mariva también ven valor en los bonos duales.

Entre sus argumentos para tomar posicionamiento en dichos bonos es que desde la compañía ven una mayor desinflación hacia adelante.

"Los break even de inflación se ubican en 1,4% para el resto de 2025. Esto está por encima de nuestro escenario base del 20,8% para 2025, en comparación con el 25,5% implícito del mercado. Por esta razón, vemos valor en la tasa fija, en especial los bonos más largos. Las Lecaps son más atractivos que los bonos vinculados a CER. Asimismo, consideramos que Bontam (bonos duales) es más atractivo que el extremo largo de la curva Lecaps", dijeron.

Hacia adelante, desde Research Mariva esperan que la disminución de las tasas implícitas de futuros del dólar, junto con el compromiso del gobierno de acelerar la desinflación, podría conducir a tasas de interés nominales más bajas y un tipo de cambio más fuerte.

"Esperamos que el gobierno continúe manteniendo tasas de interés reales positivas en los próximos meses. Proyectamos una disminución en la tasa nominal anual Tamar del 34% al 27% para fin de año. Bajo este escenario, vemos TTJ26 como el más atractivo", dijeron desde Research Mariva.

CER versus tasa fija

En un contexto de expectativas inflacionaria a la baja, la curva a tasa fija también se muestra invertida ya que los inversores se apuran en invertir en plazos más largos, buscando fijar tasa a mayor plazo.

La expectativa esta puesta en que, al vencimiento del título de mayor plazo, la tasa de inflación este por debajo de la tasa que se fijó.

A su vez, en un contexto de restricción monetaria y recuperación de la demanda de dinero, las tensiones cambiarias podrían verse reducidas.

Por ello, el mercado se anima a posicionarse a tasa fija.

En lo que respecta a la curva tasa fija, esta también se desplazó al alza, con rendimientos del 37% en el tramo corto y 35% a 32% en el tramo medio y largo.

La recomendación entre analistas es la de apuntar a un mix de bonos a tasa fija y CER para aprovechar las tasas más altas del mercado.

Desde Facimex Valores afirmaron que, dado el nivel de tasas, tiene sentido estar expuestos a deuda CER.

"En carteras de retorno total vuelve a tener sentido una exposición más equilibrada entre CER y nominales. curva CER sigue invertida con tasas reales de doble dígito, algo que debiera comenzar a corregirse en las próximas ruedas luego del importante roll off en la licitación de esta semana; mientras los break-evens de inflación se alinearon a nuestro escenario base en la última semana, justificando recomponer exposición a nominales", indicaron.

En este marco, recomiendan sobre ponderar CER cortos, priorizando el Boncer de diciembre (TZXD5) en zona de CER+13% y el Boncer de junio de 2026 (TZX26) en torno a CER+12,5%; ambos con potencial para comprimir en las próximas semanas.

En el tramo largo, desde Facimex Valores ven gran valor en DICP en torno a CER+10,5%, rendimiento muy atractivo para carteras con horizonte de mediano plazo.

Por último, complementan el posicionamiento en CER con exposición al Boncap de diciembre (T15D5) y el Boncap de febrero (T13F6) entre los nominales; y el Bonte de diciembre (TZVD5) entre los dollar linked.

Finalmente, Juan Manuel Franco, economista jefe de grupo SBS, considera que hay valor en títulos a tasa fija.

"Las tasas reales positivas ex ante siguen poniendo valor a las Lecaps más cortas, en especial de mantenerse acotada la volatilidad cambiaria, lo que implicaría ganancias de carry trade además de las ganancias en pesos reales. No obstante, remarcamos que no debe perderse de vista que entramos en la cuenta regresiva hacia las elecciones, y que estas suelen traer aparejada una demanda por dolarización de carteras", dijo.

A su vez, remarcó que los papeles naturalmente atractivos en un contexto de desinflación son los tasa fija en pesos de mayor duration y también bonos CER largos.

"A mediano y largo plazo, no obstante, volvemos a destacar que la normalización macro debería tener como consecuencia la compresión de tasas reales, poniendo valor a estar expuesto a duration en CER. En tanto, para los menos optimistas el valor de CER es aún mayor, por la protección inflacionaria a la que se accede a tasas sumamente atractivas", consideró.