Por qué se desploma el dólar tras la baja de retenciones

La baja de retenciones al agro le quitará presión a los dólares financieros. La medida anunciada por Luis Caputo, que entrará en vigor a partir del lunes, descomprime el escenario cambiario, por lo menos, hasta mitad de año. En el mercado esperan que los productores, incentivados por la baja de retenciones a la soja, maíz, sorgo, trigo y girasol liquiden más hasta el 30 de junio, aprovechando la mejora en los márgenes por la caída temporal de los derechos de exportación.

De esta forma, el Gobierno se aseguraría los dólares suficientes para tener a raya al dólar Contado con Liquidación y al MEP, al tiempo que controlaría la brecha cambiaria y fortalecería la acumulación de reservas del Banco Central.

"Acá lo que se busca es que haya más liquidaciones. Si eso sucede, como el dólar blend hace que el 20% se liquide en el mercado financiero, lo que vas a tener seguramente también es mayor oferta en ese mercado. Y esa mayor oferta te va a ayudar no solamente en el precio, sino también en las brechas", explicó el analista financiero Christian Buteler.

En la jornada del viernes se comenzó a ver un cambio de expectativas en el mercado cambiario, cuando el MEP y el CCL retrocedían 1,9% y 2,1%, respectivamente.

Desde PPI coinciden en que los productores tendrán más incentivos a vender sus stocks de granos. "Vale recalcar que este efecto se monta sobre el ya existente carry de los exportadores (tasa de devaluación de 1% mensual a partir de febrero versus tasas en pesos de 2,6/2,8% en la parte corta de la curva de tasa fija y de 2,2% en la parte larga). La combinación de ambos efectos redundaría en una fuerte suba de la oferta en el MULC", aseguró el bróker en un informe.

"Creo que efectivamente puede incentivar algunas ventas en soja de productores y de esa manera generar mayor oferta en el MEP y en el Contado con Liqui. Esto, sumado a un crawling que pasa a 1% mensual, puede generar una combinación justamente para liquidar y terminar de vender mucho de lo que falta", considera, por su parte, David Miazzo, director de Data Miazzo.

Según el economista, el tipo de cambio efectivo para la soja, considerando la baja de retenciones y el dólar blend, pasa de $ 717,38 a $ 792,33. Es decir, el productor gana $ 75 si liquida hoy.

Alivio para las reservas

La mayor demanda de divisas de argentinos que vacacionan en el exterior y un ritmo más lento de liquidación del agro había empezado a tensionar en los últimos días al Banco Central.

Sin embargo, eso sería revertido por la baja de retenciones. Buteler destaca el impacto positivo que tendrá sobre la acumulación de reservas: "Si tenés mayores liquidaciones, el Banco Central probablemente pueda adquirir más dólares. Hay que ver cómo juega la demanda porque en un momento donde la economía empieza a rebotar se necesitan más importaciones".

En PPI señalan que la magra intervención de la semana pasada en el mercado de cambios oficial se dio en buena medida por una sensible desaceleración en la liquidación del agro de u$s 117 millones promedio la semana anterior a u$s 53 millones el miércoles y u$s 76 millones el martes pasado. Ese fenómeno se revertiría en las próximas ruedas.