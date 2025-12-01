En esta noticia
El dólar oficial hoy lunes 1° de diciembre se ofrece a $ 1425 para la compra y $ 1475 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa aumentó $ 25 durante la última semana, aunque en el acumulado de noviembre llevó perdida la misma cifra (arrancó el mes a $ 1500).
En tanto, el dólar mayorista se ubicó a $ 1422,2 para la compra y $ 1472 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1509,98.
El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, quedó en $ 1917,5 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
Por su parte, el dólar blue hoy lunes 1° de diciembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.
Tras una fuerte suba el martes pasado, el paralelo fue retrocediendo en su cotización y terminó la semana anterior con una suba de $ 10. En el acumulado del mes se mantuvo por debajo del valor con el que arrancó noviembre ($ 1455).
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,71%). El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central (BCRA) no intervino el jueves en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 40.314 millones.
La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses
La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 1° de diciembre
El dólar oficial hoy lunes 1° de diciembre opera a $ 1475 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.415,000
|1.465,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.405,000
|1.465,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|1.426,000
|1.466,000
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.420,000
|1.470,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.415,000
|1.465,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.415,000
|1.475,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.415,000
|1.465,000
Menos viento de cola para las inversiones: cae el petróleo y rompe un piso
El mercado energético global entró nuevamente en zona de turbulencia. El Brent, contrato de referencia para la Argentina, opera en torno a los u$s 62 por barril, y por momentos amenaza con perforar los u$s 60, en un contexto dominado por negociaciones de Estados Unidos para terminar con la guerra en Ucrania, una presión bajista creciente sobre los commodities y señales mixtas de oferta global.
Para los activos energéticos argentinos, el movimiento abre un nuevo capítulo: menos viento de cola en precios internacionales, más sensibilidad a la política doméstica y un mercado que se pregunta si es momento de recalibrar expectativas.