Semana decisiva para las tasas: esperan al dato de inflación para definir movimiento

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, fue consultado sobre la posible suba de tasas de interés de los plazos fijos tras el dato de inflación de febrero, que se conocerá mañana.

Detalló que ya han subido la tasa en dos oportunidades en lo que va del año y que evaluarán nuevamente subirla con los datos de inflación del mes pasado, aunque no cree en los shocks de tasas.

Análisis

"Veremos cuál es la estimación a futuro de inflación, agregándole el dato de febrero, y ahí tomaremos una decisión con respecto a la tasa de interés. De hecho, la propuesta de enero de 2020 fue darle tasas reales de interés para los ahorristas en pesos, pero tuvimos dificultades por la pandemia", se sinceró el presidente del Bance Central, en declaraciones al programa Toma y Daca que se emite en AM750.

"Veremos cuál es la estimación a futuro de inflación, agregándole el dato de febrero, y ahí tomaremos una decisión con respecto a la tasa de interés".

Por otra parte, se esperanzó con respecto al crecimiento de las exportaciones: "Veníamos exportando u$s 60.000 millones, subimos a u$s 78.000 millones el año pasado, esperamos este año superar los u$s 80.000 millones, para llegar después a los u$s 90.000 millones y luego a u$s 100.000 millones".

"Le pedimos a las empresas que tienen que importar más que el año pasado que busquen crédito comercial porque luego del acuerdo con el FMI lo van a conseguir"

Alivio cambiario

A su juicio, esto generará un alivio en la balanza de pagos y cambiaria. Admitió que había desconfianza por el precipicio de vencimientos con el FMI, lo que contrajo el crédito comercial a nuestro país, que era del orden de los u$s 25.000 millones y el año pasado descendió a u$s 19.000 millones.